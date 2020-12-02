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NTD: для жителя Перми обычные макароны стали источником творческого вдохновения
Уже 15 лет предприниматель из Перми Сергей Пахомов создаёт скульптурные фигурки из макарон. Как передаёт NTD, за эти годы мужчина сделал примерно 200 скульптур, фигурок и моделей, среди которых есть троллейбусы, Бременские музыканты, Ходжа Насреддин на осле, а также макеты нескольких исторических зданий.
Троллейбусы, Бременские музыканты и Ходжа Насреддин на осле — все эти фигурки созданы из макарон. Таким необычным искусством вот уже 15 лет увлекается предприниматель из Перми Сергей Пахомов.
 
Мужчина занимается рекламным бизнесом, и хобби появилось благодаря основной профессии. Однажды местная макаронная фабрика попросила Сергея разрекламировать её продукцию.
 
СЕРГЕЙ ПАХОМОВ, скульптор: В результате небольшого умственного труда возникла идея создать из их продукции какие-то модели техники. Изначально это были легковые автомобили, грузовики, самолёты, вертолёты. Идея всем понравилась, и готовы были утвердить, но владельцы фабрику закрыли.
 
Однако Сергей уже не хотел останавливаться. Мастерил машинки и добивался того, чтобы открывались дверцы и крутились колёса. Самой сложной задачей было сделать нефтяной насос.
 
СЕРГЕЙ ПАХОМОВ: Повторить формы — это одно, а чтобы это ещё был действующий механизм — вызывает некоторые сложности. Это для меня был своего рода вызов как для паста-скульптора.
 
Любая скульптура начинается с идеи. Потом мастер делает эскиз, после этого подбирает макароны. Иногда в поисках нужного материала Сергей обходит десятки супермаркетов. Над созданием фигурок работает по вечерам. Увлечение стало для него и способом отдыха после рабочего дня.
 
Сергей сделал примерно 200 скульптур, фигурок и моделей. Есть и макеты нескольких исторических зданий Перми, которые мастер создал для выставки.
 
А это копия Пизанской башни. Её высота — 80 сантиметров. Макет сделан из листов для лазаньи и макарон разной формы. На его создание ушёл месяц.
 
СЕРГЕЙ ПАХОМОВ: Есть цвета и поярче, чем паста, но с пластиком я конкурировать не могу и не хочу. Этот цвет, как мне сказали однажды на выставке, цвет пасты, как цвет воска, как цвет хлеба. Он у нас заложен в подкорке, и поэтому он такой тёплый и привлекает внимание.
 
Некоторые работы Сергей выполнил по заказу коллекционеров. Его скульптуры стоят от полутора до 12 тысяч рублей. Также восемь лет назад мастер выпустил книгу-пособие по макаронному искусству.
 
Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.
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