Daily Express: Билл Гейтс предрёк человечеству угрозы пострашнее пандемии

Билл Гейтс назвал две смертельно опасные угрозы, с которыми предстоит столкнуться человечеству и которые могут оказать ещё более смертоносными, чем нынешняя пандемия, пишет Daily Express. По его мнению, этими угрозами будут изменение климата и биотерроризм.
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium предсказал, с какими двумя смертельно опасными угрозами теперь предстоит столкнуться человечеству, пишет Daily Express.
«Одна (угроза. — ИноТВ) — это изменение климата. Каждый год число погибших будет даже больше, чем во время нынешней пандемии», — отметил он.
Затем Гейтс назвал вторую, ещё более ужасающую опасность — это биотерроризм.
«Биотерроризм. Те, кто хотят навредить, могут создать вирус, а это означает, что шанс столкнуться с ним больше, чем у естественных эпидемий, подобных нынешней», — подчеркнул он.
Как напоминает издание, именно Гейтс ещё в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса.
«Если в ближайшие несколько десятилетий что-то и убьёт более 10 миллионов человек, вероятнее всего, это будет не война, а высокозаразный вирус. Не ракеты, а микробы», — заявил тогда сооснователь Microsoft.
Между тем, как подчеркнул Гейтс в интервью Veritasium, он отнюдь не доволен тем, что его пророчество 2015-го года сбылось.
На вопрос о том, почему он был настолько уверен в вероятности вирусной пандемии, сооснователь Microsoft ответил: «Существует ряд респираторных вирусов, и время от времени они мутируют. Респираторные заболевания очень страшны, потому что, когда вы заразны, вы все ещё ходите, садясь в самолёты, автобусы. Дела обстоят иначе при некоторых других заболеваниях, таких как лихорадка Эбола, при которой к тому моменту, когда вирусная нагрузка способна поразить других людей, вы в основном лежите на больничной койке».
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