WSJ: Билл Гейтс предрекает миру новую пандемию из-за «недостаточной подготовки»

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что международное сообщество прикладывает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к следующей глобальной эпидемии. В интервью The Wall Street Journal миллиардер-филантроп высказал мнение, что надлежащая подготовка должна включать разработку вакцины и её распространение по всему миру в течение 200 дней.

Шесть лет назад Билл Гейтс предупреждал, что «самый большой убийца», с которым может столкнуться мир, — это пандемия. И в новом интервью The Wall Street Journal он заявил, что сейчас делается недостаточно, чтобы подготовиться к следующей глобальной эпидемии.

«Меня слегка беспокоит, что внимание к пандемической готовности ниже, чем я ожидал», — признался миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft. По его словам, надлежащая подготовка должна включать способность разработать вакцину за 100 дней, а затем произвести достаточно вакцины для всего мира в течение следующих 100 дней.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс призвал страны вкладывать больше в системы здравоохранения, в том числе в производство вакцин. В недавнем обширном докладе организации говорится, что инструменты для искоренения пандемии во многом совпадают с мерами борьбы с другими инфекционными заболеваниями: широкое тестирование, лечение и иммунизация.

В первой половине этого года в Африке было введено около 49 млн доз вакцины против COVID-19, а в одной только Калифорнии — 43 млн. Эта статистика лишний раз отражает неравенство в доступе к препаратам между богатыми и бедными странами, отмечается в отчёте фонда.

«Единственное реальное решение этой проблемы — создавать фабрики, которые могут производить достаточно для всего мира за 100 дней. И эта задача выполнима», — подчеркнул Гейтс.

По его словам, новый многомиллиардный план администрации Байдена по усилению готовности к пандемии — это шаг в правильном направлении, но для его осуществления понадобятся средства. «Нам придётся продолжать добиваться его воплощения», — сказал Гейтс.

В докладе Фонда Гейтсов также упоминается, что в результате пандемии 31,3 млн человек оказались в крайней нищете в 2020 году. При этом экономический подъём, начавшийся в этом году, не затрагивает женщин.

Как ожидается, в этом году у женщин будет на 13 млн рабочих мест меньше, чем в 2019-м, до начала пандемии. В то же время занятость среди мужчин в основном восстановится до уровня, предшествующего пандемии, утверждается в документе.

Пандемия не нанесла столь серьёзного ущерба мировой экономике и некоторым мерам развития, как предрекал фонд. «Это был не самый худший вариант (развития событий. — ИноТВ), но всё же значительный шаг назад», — отметил Гейтс.

Авторы доклада настаивают, что в этом году по сравнению с прошлым сократится процент мирового населения, живущего в крайней нищете. Но, по признанию Гейтса, его беспокоит то, что восстановление экономики в мире идёт неравномерно.

«Страшно то, что всякий раз при возникновении проблем в богатых странах они имеют склонность замыкаться в себе,— заявил миллиардер. — Меня тревожат будущие размеры долга стран с низким уровнем дохода и глобальные перспективы в целом».

Между тем, согласно прогнозам Фонда Гейтсов, к 2022 году уровень дохода на душу населения вернётся к доковидному уровню в 90% развитых стран, но только в трети стран с низким и средним уровнем дохода. Более того, в документе утверждается, что в 2030-м почти 700 млн человек будут жить в крайней нищете, заключает The Wall Street Journal.