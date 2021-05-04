Independent: развод Гейтсов «шокировал» мир благотворительности и здравоохранения

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда расстались после 27 лет совместной жизни, пишет The Independent. По словам издания, новость о разводе вызвала опасения о будущем их благотворительного фонда, который владеет активами на $50 млрд. и работает во множестве стран мира.
Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расторгают свой длившийся 27 лет брак. В своём совместном заявлении они признались, что больше «не могут развиваться как пара в следующей фазе» их жизни, пишет The Independent.
По словам издания, новость о разводе Гейтсов, состояние которых оценивается в $130 млрд., «потрясла мир глобальной благотворительности и здравоохранения». Ведь они играли заметную роль в этих направлениях.
В 2000 году основатель Microsoft и его жена создали крупнейшую в мире частную благотворительную организацию — Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который владеет активами на $50 млрд. и работает как минимум в 135 странах. Его программы ориентированы на развитие, здравоохранение и образование, поясняет The Independent.
«Мы вырастили троих великолепных детей и создали фонд, который работает во всём мире, чтобы позволить каждому вести здоровую и продуктивную жизнь, — отмечают Гейтсы в своём заявлении. — Мы просим предоставить нашей семье личное пространство, пока мы начинаем ориентироваться в этой новой жизни».
В то же время они попытались развеять опасения о будущем их совместной организации. «Мы всё ещё разделяем убеждённость в необходимости этой миссии и продолжим нашу совместную работу в фонде», — заверяют Гейтсы.
Это уже второй развод сверхбогатых американцев за последние годы. Ранее после 25 лет совместной жизни основатель Amazon Джефф Безос расстался со своей супругой Маккензи Скотт, которая после расторжения брака получила $63 млрд., подчёркивается в статье.
Несмотря на вызванные бракоразводным процессом финансовые потери, Безос по-прежнему остаётся богатейшим человеком в мире. При этом Гейтс уже находился на четвёртом месте в списке миллиардеров, уступая основателю Tesla Илону Маску и руководителю компании LVMH Бернару Арно, обращает внимание The Independent.
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