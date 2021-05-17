Bloomberg: в Microsoft пытались сместить Билла Гейтса из-за «неподобающих» отношений с подчинённой

В 2019 году компания Microsoft инициировала расследование связи основателя Билла Гейтса с одной из его подчинённых, передаёт Bloomberg. Отмечается, что, не дожидаясь официальных результатов расследования, которых так и не последовало из-за отставки Гейтса, члены совета директоров Microsoft решили, что основатель компании должен покинуть совет.

Совет директоров Microsoft проводил расследование информации о романтических отношениях Билла Гейтса с одной из сотрудниц компании, в которых они состояли почти 20 лет назад, и принял решение, что миллиардер должен покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Как отмечает новостное агентство, в 2019 году члены совета директоров компании инициировали «тщательное расследование» отношений основателя Microsoft с его подчинённой. Однако совет так и не пришёл к заключению по результатам расследования, так как Гейтс ушёл в отставку до его завершения.

«Во второй половине 2019 года Microsoft получила информацию о том, что Билл Гейтс пытался вступить в интимные отношения с сотрудницей компании в 2000 году, — гласит заявление. — Комитет совета директоров рассмотрел эту информацию при содействии сторонней юридической фирмы для проведения тщательного расследования».

Несмотря на отсутствие дополнительных подробностей, известно, что в совете связь Гейтса с сотрудницей посчитали «неподобающей» и решили, что он должен покинуть совет директоров. Более того, по данным анонимного источника, знакомого с вопросом, члены совета директоров обсуждали общение Гейтса с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, хотя это и не входило в сферу расследования.

В то же время пресс-секретарь Гейтса утверждает, что решение покинуть совет директоров не было связано с расследованием. По её словам, роман с сотрудницей произошёл 20 лет назад и «закончился полюбовно». Гейтс объявил о том, что покидает совет директоров в марте прошлого года. Своё решение он объяснил желанием посвящать больше времени благотворительности.

Bloomberg отмечает, что «запоздалое расследование» отношений миллиардера развернулось на фоне движения Me Too. Уйти в отставку с поста исполнительного директора Intel также был вынужден Брайан Кржанич, после того как совет директоров получил информацию о том, что у него были романтические отношения с одной из подчинённых. Кржанича не спасло даже то, что эти отношения закончились много лет назад и предшествовали его назначению на высшую должность в компании.

В начале мая Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. В выходные в американских средствах массовой информации появились данные, указывающие на то, что причиной развода может быть обеспокоенность Мелинды относительно общения её бывшего супруга с Эпштейном. Так, ещё в 2019 году газета The New York Times сообщила, что Гейтс несколько раз встречался с Эпштейном и однажды задержался допоздна в его доме в Нью-Йорке.

Тем не менее пресс-секретарь миллиардера поспешила опровергнуть эти слухи, заявив, что «спекуляции вокруг развода Гейтса становятся всё более абсурдными».