CNBC: недоверие к властям и дезинформация — Билл Гейтс назвал главные проблемы 2022 года

Билл Гейтс, по большому счёту, с надеждой смотрит в будущее, когда речь заходит о 2022 годе, так как он считает, что конец пандемии уже не за горами, пишет CNBC. Тем не менее, у основателя Microsoft есть некоторые опасения: по его мнению, наибольшую опасность таит в себе дезинформация в соцсетях и недоверие общественности к властям, которое может помешать в реализации крупных проектов.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, по большому счёту, с надеждой смотрит в будущее, когда речь заходит о 2022 годе. Вместе с тем у американского миллиардера есть на этот счёт некоторые опасения, пишет CNBC.

Не так давно Гейтс опубликовал в своём блоге пост, озаглавленный «Причины для оптимизма после трудного года». В нём он озвучил несколько радужных прогнозов — от потенциального конца пандемии коронавируса до расцвета метавселенной.

Вместе с тем, по его мнению, этому прогрессу может помешать одна конкретная проблема: недоверие людей к правительствам. «Это одна из проблем, которая меня больше всего беспокоит в 2022 году», — сообщил Гейтс.

По мнению основателя Microsoft, госучреждения должны стать главными игроками на поприще борьбы с глобальным потеплением и предотвращения новой пандемии. При этом успеха они смогут добиться только в том случае, если люди будут им доверять.

«Если ваши люди вам не доверяют, то они не будут поддерживать новые крупные инициативы, — подчеркнул Гейтс. — Поэтому когда возникнет серьёзный кризис, они с меньшей вероятностью будут следовать указаниям, необходимым для того, чтобы пережить бурю».

В то же время подобное недоверие особенно ярко проявилось вскоре после начала пандемии: дезинформация о коронавирусе активно распространялась как в США, так и в остальном мире, что привело к снижению показателей вакцинации в стране и отсрочило победу над пандемией.

Гейтс также отметил, что нарастающее недоверие народа к правительству во многом обусловлено политически ангажированными заголовками и деятельностью соцсетей, что наводит на мысль, что правительствам, возможно, придётся более активно регулировать работу онлайн-платформ в целях противостояния дезинформации.

По мнению миллиардера, крайне важную решить эту проблему в кратчайшие сроки. Гейтс опасается, что без быстрого вмешательства американцы могут начать с большей вероятностью избирать политиков, которые публично продвигают недоверие.

При этом Гейтс осознаёт, что эту проблему решить крайне непросто, а также признал, что не знает, как следует действовать в дальнейшем.

«Здесь я, как правило, делюсь идеями о том, как мы можем решить проблему. Но, по правде говоря, ответа у меня нет, — заявил он. — Я планирую продолжать поиски и изучать чужие идеи, особенно те, которые появляются у молодёжи. Надеюсь, что поколения, выросшие на интернете, озвучат свежие идеи касательно того, как можно решить проблему, которая так глубоко укоренилась в сети».