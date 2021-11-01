Hürriyet Daily News: суши, пицца и дары моря — Билл Гейтс отметил день рождения на турецкой Ривьере

Миллиардер Билл Гейтс отпраздновал своё 66-летие на закрытой вечеринке в пляжном клубе одного из турецких курортов, пишет Hürriyet Daily News. Поздравить именинника приехали более 50 влиятельных гостей, включая второго по богатству в мире человека Джеффа Безоса. Присутствующих угощали свежими морепродуктами, суши, пиццей и шампанским.
Основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира Билл Гейтс отметил свой день рождения в одной из турецких бухт, сообщает Hürriyet Daily News. Компанию бизнесмену составили более 50 влиятельных гостей, включая его друга — миллиардера Джеффа Безоса.
Вечеринка в честь 66-летия Гейтса состоялась в закрытом клубе на пляже Sea Me Beach в районе курорта Фетхие в области Мугла в юго-западной части страны. Мероприятие продлилось порядка четырёх часов.
По данным местных СМИ, в клуб гостей на вертолёте привезли с роскошной яхты Гейтса Lana. На вечеринке присутствующим подавали свежие морепродукты, суши и пиццу, а также шампанское. Чтобы обеспечить приватность для гостей, обслуживающему персоналу запретили пользоваться телефонами в ходе мероприятия.
Как напоминает газета, миллиардер, чьё состояние оценивается в $136 млрд, уже более недели путешествует на своей 107-метровой яхте вдоль побережья, «наслаждаясь тёплой погодой и кристально чистыми водами турецкой Ривьеры». На прошлой неделе Гейтс посетил Дом Богородицы в западной области Измир, который считается местом, где когда-то жила мать Иисуса Христа Дева Мария.
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