Insider: Маск пообещал поделиться богатством — если ООН расскажет, как $6 млрд решат проблему голода

Илон Маск ответил на комментарии главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли о том, что всего $6 млрд от богатейших людей мира помогут спасти 42 млн людей от голода. Как пишет Insider, в Twitter предприниматель пообещал продать акции Tesla и предоставить деньги, если программа в той же ветке распишет, как $6 млрд решат проблему голода, и предоставит общественности полную отчётность по расходам.

Миллиардер Илон Маск заявил, что продаст акции Tesla и передаст прибыль Всемирной продовольственной программе ООН, если её руководство докажет, что это действительно поможет решить проблему голода в мире, сообщает Insider.

Такой ответ предприниматель дал на озвученные ранее комментарии главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли. На прошлой неделе в интервью CNN он отметил, что $6 млрд от самых богатых людей мира, вроде Илона Маска или основателя Amazon Джеффа Безоса, могли бы спасти 42 млн людей, «которые в буквальном смысле умрут, если им не помочь».

Как напоминает Insider, Маск на сегодня является самым богатым человеком на планете. Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, оценивается в $311 млрд. Таким образом, потенциальные $6 млрд в помощь голодающим составили бы лишь 2% состояния Маска, и, даже отдав эту сумму, он по-прежнему будет богаче Безоса, занимающего в рейтинге миллиардеров вторую строчку, как минимум на $100 млрд.

Основатель Tesla решил принять вызов Бизли и на своей странице в Twitter написал: «Если Всемирная продовольственная программа в этой ветке сможет описать, как именно 6 миллиардов долларов решат проблему мирового голода, я тут же продам акции Tesla и это сделаю». При этом предприниматель подчеркнул, что в таком случае ООН должна обеспечить полную отчётность, «чтобы общественность видела, на что именно идут деньги».

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

В ответных твитах Дэвид Бизли подчеркнул: «Мы никогда не утверждали, что 6 миллиардов долларов решат проблему голода во всём мире. Это единовременное пожертвование, чтобы спасти 42 миллиона жизней в период этого беспрецедентного продовольственного кризиса». Также глава Всемирной продовольственной программы добавил: «Могу вас заверить, что у нас действуют системы, обеспечивающие прозрачность и открытую отчётность. Ваша команда может всё изучить и поработать с нами, чтобы в этом полностью удостовериться».

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Ранее в соцсетях Бизли уже неоднократно призывал богатейших людей мира оказать поддержку в урегулировании кризиса. «За прошлый год состояние топ-400 миллиардеров в США выросло на 1,8 триллиона долларов. Я прошу лишь 0,36 процента от прироста к вашему состоянию. Я за то, чтобы люди зарабатывали деньги, но, видит Бог, я и всеми руками за то, чтобы вы помогали людям, которые сейчас нуждаются. Мир в беде», — заявил Бизли в интервью CNN.