Guardian: Илона Маска прочат в триллионеры

Самый богатый человек на планете Илон Маск может стать ещё богаче. По мнению инвестиционного банка Morgan Stanley, американский бизнесмен имеет все шансы стать триллионером при условии, что его космическая компания SpaceX разовьёт свой нынешний успех, пишет The Guardian.

Самый богатый человек в мире Илон Маск может стать первым триллионером. С таким прогнозом выступили аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley, пишет The Guardian.

Маск сколотил большую часть своего состояния благодаря производству электромобилей Tesla. Но он может заработать гораздо больше на своём молодом и быстроразвивающемся проекте по исследованию космоса SpaceX, считают эксперты.

«Уже не один клиент говорил нам, что если Илон Маск станет первым триллионером, то это произойдёт не из-за Tesla. Другие говорят, что SpaceX может в конечном итоге стать самой высоко ценимой компанией в мире — среди всех отраслей», — заявляет представитель Morgan Stanley Адам Джонс.

По его словам, SpaceX, основанная в 2002 году, заметно отличается от своих конкурентов. Она «бросает вызов любым предвзятым представлениям о возможностях и вероятных временных рамках в вопросах, касающихся ракет, ракет-носителей и вспомогательной инфраструктуры», утверждает аналитик.

Джонс полагает, что космический корабль многоразового запуска SpaceX Starship, потенциально способный доставлять людей и грузы на Луну и Марс, может изменить отношение инвесторов к отрасли. «Как выразился один из наших клиентов: «Говорить о космосе до Starship — всё равно что говорить об интернете до Google», — добавляет эксперт.

По оценке Джонса, стоимость SpaceX может достичь $200 млрд. Более того, акции компании способны продолжить дальнейший рост, поскольку она затрагивает целый ряд потенциальных отраслей, включая космическую инфраструктуру, наблюдение за поверхностью Земли и исследование дальнего космоса.

Маску принадлежит примерно 48% SpaceX. В этом месяце после вторичного размещения её акций она была оценена в сумму $100 млрд, в результате став второй по величине частной компанией в мире после интернет-гиганта ByteDance.

В этом году Маск дважды обходил Джеффа Безоса в гонке за звание самого богатого человека на планете. По оценке индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние в ценных бумагах составляет $241 млрд, что примерно на $42 млрд больше, чем у главы Amazon, заключает The Guardian.