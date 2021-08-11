«Полный отрыв от научной реальности» — французский астрофизик оценил идею Илона Маска о колонизации Марса

Идея Илона Маска о скорой колонизации Марса не имеет под собой научных оснований, поскольку Красная планета совершенно непригодна для жизни, пишет на страницах Le Monde французский астрофизик Луи Д’Эндеркур. По его словам, на создание на Марсе условий, к которым мог бы приспособиться человек, ушли бы миллионы лет. Вместо иллюзий о жизни на Марсе такому предпринимателю следовало бы задуматься над решением проблемы глобального потепления на Земле, считает учёный.

В последнее время CМИ с упоением пишут о впечатляющих успехах небольших суборбитальных полётов освобождённых от налогов миллиардеров, желающих развивать нишевый космический туризм, хотя такие полёты существуют с 1960 года, пишет на страницах Le Monde французский астрофизик Луи Д’Эндеркур. По его словам, эра космического туризма началась ещё с ракетоплана X15 ВВС США, места в котором, однако, были зарезервированы для опытных пилотов, включая Нила Армстронга — первого лунного «туриста», отправившегося в полёт 52 года назад.

Таким образом, технологические достижения современных аппаратов довольно скромны, а потребность в ракетных двигателях по-прежнему актуальна: невозможно покинуть планету без «расточительства» технологических средств, а также без катастрофических экологических затрат на всех уровнях, напоминает автор.

Хотя Элон Маск, с его компанией Space X, пользующейся широкой поддержкой со стороны NASA, и её многочисленными успехами, представляется самым прогрессивным игроком на космическом рынке, его подход к освоению космоса можно назвать классическим — сходным с тем, который разрабатывали государства в течение 60 лет, замечает Д’Эндеркур.

Тем не менее Маск неоднократно повторял, что его цель — не что иное, как планета Марс, причём речь идёт не о путешествиях с техническими или научными задачами, как это было с «Аполлоном» на Луне, а о колонизации Красной планеты, напоминает учёный. В основе этого плана лежит идея о том, что после истощения ресурсов на Земле Марс протянет нам руку помощи и станет своего рода новым Диким Западом с «неограниченными» обещаниями, поясняет автор статьи.

Однако Марс — совершенно непригодная для жизни планета, уверяет специалист, добавляя, что само понятие пригодности для жизни широко оспаривается учёными и не имеет чёткого определения. Что касается Марса, то планы по его колонизации основываются на утверждении о наличии на планете среды, которую часто называют биосферой. Однако без (или почти без) воды, без (или почти без) атмосферы, без летучих и органических соединений, без тектоники плит, контролирующих цикл углекислого газа на Земле, без магнитного поля, защищающего от «свирепого» космического излучения, и с температурами, в сравнении с которыми вершина Эвереста могла бы показаться «сауной в тропиках», Марс по определению является необитаемой планетой, как для людей, так и, вероятно, для бактерий, которые до сих пор не были там обнаружены, уверен эксперт.

Конечно, человек приспосабливается к любым условиям. Он исследовал подводные впадины, переживал антарктические зимы и даже провёл несколько дней на Луне. Но следует отметить, что эта временная среда обитания человека стала возможной, благодаря созданию привычных для него условий с опорой на инновационные и значительные средства и технологии, которые никоим образом не гарантируют долговечность этих опасных мест обитания, отмечает астрофизик. Как напоминает автор, даже Международная космическая станция (МКС) снабжается кораблями Маска, доставляющими туда продовольствие, воду и кислород.

Для того чтобы Марс стал обитаемым в соответствии с великой мечтой и обещанием основателя Space X, всё необходимое для жизни человека, очевидно, должно присутствовать и сохраняться на планете, при этом на Марсе ничего нет, обращает внимание учёный. Большая часть воды исчезла с планеты 3,3 млрд лет назад, на поверхности присутствует только базальт и нет пригодной для пахоты земли. Кроме того, неумолимая радиация сделала планету совершенно бесплодной и предотвратила возможное развитие жизни, которой потребовались бы миллиарды лет, чтобы стать похожей на земную, к которой могли бы адаптироваться люди, объясняет специалист.

«Иными словами, «оземление» Марса заняло бы миллионы лет с заранее известным результатом: с его низкой гравитацией Марс просто не в состоянии удержать атмосферу, и никто, ни мистер Маск, ни Папа Римский не смогут ничего изменить», — констатирует эксперт, называющий Красную планету «мёртвой».

Но помимо этой научной реальности и пренебрежения этической проблемой, связанной с тем, что спастись на Марсе могли бы лишь немногие «привилегированные» жители Земли, возникает ещё один чрезвычайно важный вопрос, которому Илон Маск не уделяет должного внимания: можно ли повторно сделать пригодной для жизни Землю, пишет автор. Возможно ли, например, просто снизить уровень углекислого газа в атмосфере, ответственный за глобальное потепление, и сделать это за период жизни одного поколения, задаётся вопросом учёный.

С его точки зрения, это невозможно, по крайней мере, не без значительных усилий, которые превзошли бы все бюджеты, заложенные Илоном Маском в «иллюзорную» колонизацию Марса. Физика в этом случае неумолима, поскольку повторное преобразование выбросов углекислого газа из атмосферы потребует затрат энергии, по крайней мере, равных, а вероятно, и превосходящих все ископаемые энергоресурсы, добытые с 1750 года. Тем не менее это гораздо более интересная задача, чем та, которую предложил Илон Маск, «Дон Кихот планетарного нигилизма, прельщённый невежеством и доверчивостью общества, находящегося в полном отрыве от научной реальности», заключает автор статьи.