«Полный отрыв от научной реальности» — французский астрофизик оценил идею Илона Маска о колонизации Марса
В последнее время CМИ с упоением пишут о впечатляющих успехах небольших суборбитальных полётов освобождённых от налогов миллиардеров, желающих развивать нишевый космический туризм, хотя такие полёты существуют с 1960 года, пишет на страницах Le Monde французский астрофизик Луи Д’Эндеркур. По его словам, эра космического туризма началась ещё с ракетоплана X15 ВВС США, места в котором, однако, были зарезервированы для опытных пилотов, включая Нила Армстронга — первого лунного «туриста», отправившегося в полёт 52 года назад.
Таким образом, технологические достижения современных аппаратов довольно скромны, а потребность в ракетных двигателях по-прежнему актуальна: невозможно покинуть планету без «расточительства» технологических средств, а также без катастрофических экологических затрат на всех уровнях, напоминает автор.
Хотя Элон Маск, с его компанией Space X, пользующейся широкой поддержкой со стороны NASA, и её многочисленными успехами, представляется самым прогрессивным игроком на космическом рынке, его подход к освоению космоса можно назвать классическим — сходным с тем, который разрабатывали государства в течение 60 лет, замечает Д’Эндеркур.
Тем не менее Маск неоднократно повторял, что его цель — не что иное, как планета Марс, причём речь идёт не о путешествиях с техническими или научными задачами, как это было с «Аполлоном» на Луне, а о колонизации Красной планеты, напоминает учёный. В основе этого плана лежит идея о том, что после истощения ресурсов на Земле Марс протянет нам руку помощи и станет своего рода новым Диким Западом с «неограниченными» обещаниями, поясняет автор статьи.
Однако Марс — совершенно непригодная для жизни планета, уверяет специалист, добавляя, что само понятие пригодности для жизни широко оспаривается учёными и не имеет чёткого определения. Что касается Марса, то планы по его колонизации основываются на утверждении о наличии на планете среды, которую часто называют биосферой. Однако без (или почти без) воды, без (или почти без) атмосферы, без летучих и органических соединений, без тектоники плит, контролирующих цикл углекислого газа на Земле, без магнитного поля, защищающего от «свирепого» космического излучения, и с температурами, в сравнении с которыми вершина Эвереста могла бы показаться «сауной в тропиках», Марс по определению является необитаемой планетой, как для людей, так и, вероятно, для бактерий, которые до сих пор не были там обнаружены, уверен эксперт.
Конечно, человек приспосабливается к любым условиям. Он исследовал подводные впадины, переживал антарктические зимы и даже провёл несколько дней на Луне. Но следует отметить, что эта временная среда обитания человека стала возможной, благодаря созданию привычных для него условий с опорой на инновационные и значительные средства и технологии, которые никоим образом не гарантируют долговечность этих опасных мест обитания, отмечает астрофизик. Как напоминает автор, даже Международная космическая станция (МКС) снабжается кораблями Маска, доставляющими туда продовольствие, воду и кислород.
Для того чтобы Марс стал обитаемым в соответствии с великой мечтой и обещанием основателя Space X, всё необходимое для жизни человека, очевидно, должно присутствовать и сохраняться на планете, при этом на Марсе ничего нет, обращает внимание учёный. Большая часть воды исчезла с планеты 3,3 млрд лет назад, на поверхности присутствует только базальт и нет пригодной для пахоты земли. Кроме того, неумолимая радиация сделала планету совершенно бесплодной и предотвратила возможное развитие жизни, которой потребовались бы миллиарды лет, чтобы стать похожей на земную, к которой могли бы адаптироваться люди, объясняет специалист.
«Иными словами, «оземление» Марса заняло бы миллионы лет с заранее известным результатом: с его низкой гравитацией Марс просто не в состоянии удержать атмосферу, и никто, ни мистер Маск, ни Папа Римский не смогут ничего изменить», — констатирует эксперт, называющий Красную планету «мёртвой».
Но помимо этой научной реальности и пренебрежения этической проблемой, связанной с тем, что спастись на Марсе могли бы лишь немногие «привилегированные» жители Земли, возникает ещё один чрезвычайно важный вопрос, которому Илон Маск не уделяет должного внимания: можно ли повторно сделать пригодной для жизни Землю, пишет автор. Возможно ли, например, просто снизить уровень углекислого газа в атмосфере, ответственный за глобальное потепление, и сделать это за период жизни одного поколения, задаётся вопросом учёный.
С его точки зрения, это невозможно, по крайней мере, не без значительных усилий, которые превзошли бы все бюджеты, заложенные Илоном Маском в «иллюзорную» колонизацию Марса. Физика в этом случае неумолима, поскольку повторное преобразование выбросов углекислого газа из атмосферы потребует затрат энергии, по крайней мере, равных, а вероятно, и превосходящих все ископаемые энергоресурсы, добытые с 1750 года. Тем не менее это гораздо более интересная задача, чем та, которую предложил Илон Маск, «Дон Кихот планетарного нигилизма, прельщённый невежеством и доверчивостью общества, находящегося в полном отрыве от научной реальности», заключает автор статьи.
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