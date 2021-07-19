Insider: «Я лечу в космос!» — Маск посмеялся над мемом о суборбитальном полёте Безоса

«Хаха», — написал предприниматель Илон Маск в ответ на мем с участием его самого и основателя Amazon Джеффа Безоса, которому предстоит суборбитальный полёт, пишет Insider. На смонтированной картинке будущий астронавт, заявивший, что отправляется в космос, загадочно улыбается, когда настороженный Маск интересуется, летит ли он на орбиту.

В субботу 17 июля основатель SpaceX предприниматель Илон Маск посмеялся над мемом, посвящённым предстоящему полёту миллиардера Джеффа Безоса в космос, пишет Insider.

На картинке, которую опубликовал один из пользователей Twitter, изображены герои кинофильма «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» Энакин Скайуокер и Падме Амидала, однако на их лица наложены лица Безоса и Маска соответственно. В представленном в меме диалоге Безос-Скайокер заявляет: «Я лечу в космос!» Маск-Падме с радостным лицом уточняет: «На орбиту, да?» Безос отвечает загадочной улыбкой. А Маск настороженно повторяет вопрос: «На орбиту, ведь, да?»

— Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021

Как объясняет Insider, шутка заключается в том, что Безосу предстоит суборбитальный полёт — то есть он не полетит на орбиту, а лишь поднимется на высоту, на которой, по некоторым оценкам, начинается космос, и отправится обратно на Землю. Маск юмор пользователей оценил и написал под постом: «Ха-ха».

Издание напоминает, что, как планируется, полёт Безоса на аппарате New Shepard, разработанном его компанией Blue Origin, должен будет состояться 20 июля. Предприниматель взлетит чуть выше линии Кармана, условной границы на высоте приблизительно 100 км от уровня моря, которая, по мнению некоторых экспертов, разделяет земную атмосферу и космос. Весь полёт должен занять порядка 11 минут, в течение трёх из которых миллиардер и другие пассажиры будут находиться в состоянии невесомости. Вместе с Безосом к краю космоса отправится его брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и 18-летний студент-физик Оливер Деймон.

Безос и Маск, по словам Insider, давние конкуренты, поскольку оба владеют компаниями, занимающимися космическими разработками. Детище Маска SpaceX анонсировало цель однажды отвезти людей на Марс, а сам бизнесмен изъявлял желание поучаствовать в колонизации Красной планеты. Ранее Маск называл Blue Origin «повторюшками».