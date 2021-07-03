Insider: «личная космическая гонка» — миллиардер Ричард Брэнсон намерен опередить Безоса в суборбитальном полёте

Миллиардер Ричард Брэнсон подтвердил, что планирует отправиться в космос уже 11 июля на борту аппарата его собственной компании Virgin Galactic, пишет Insider. Как отмечает издание, таким образом предприниматель может опередить своего коллегу, основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого назначен только на 20 июля.

Уже несколько недель ходили слухи, что британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон планирует опередить своего коллегу Джеффа Безоса в полёте в космос. И сейчас предприниматель подтвердил, что действительно намерен это сделать, сообщает Insider.

Оба миллиардера владеют аэрокосмическими компаниями. У Брэнсона это Virgin Galactic, а у Безоса — Blue Origin. И оба, как оказалось, мечтают сами отправиться в путешествие за пределы Земли. Похоже, вскоре в этой «личной космической гонке» будет выявлен победитель, отмечает издание.

В четверг 1 июля Virgin Galactic сообщила, что Брэнсон будет участвовать в следующем тестовом полёте, который состоится уже 11 июля. Пуск ракеты New Shepard, на которой в космос собирается полететь Безос, назначен только на 20 июля.

«Я всегда был мечтателем. Мама научила меня никогда не сдаваться и тянуться к звёздам. 11 июля придёт пора осуществить эту мечту со следующим космическим запуском аппарата Virgin Galactic», — написал Брэнсон в своём Twitter.

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

Virgin Galactic рассчитывает в будущем организовывать коммерческие суборбитальные полёты, и в рамках предстоящей миссии Брэнсон выступит в роли потенциального пассажира. Вместе с ним в экипаж вошли Бет Мозес, главный инструктор компании для астронавтов, Колин Беннет, главный инженер по эксплуатации, и Сириша Бандла, вице-президент по правительственным делам и исследованиям. Управлять аппаратом будут пилоты Дэвид Мэки и Майкл Масуччи.

Insider обращает внимание, что до сих пор нет чёткого определения, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космос. Аппараты и Брэнсона, и Безоса не достигнут земной орбиты, что делает оба полёта «суборбитальными». Безос, например, поднимется на высоту, немного превышающую так называемую линию Кармана. Эта условная линия расположена на высоте 100 км над уровнем моря и, по мнению некоторых, как раз служит границей, после которой начинается космос. Безос пробудет три минуты в невесомости, а затем отправится обратно на Землю.

Virgin Galactic пока не анонсировала, на какую высоту планируется вывести аппарат Брэнсона. Ранее космоплан VSS Unity, на котором будет осуществляться полёт, ни разу не поднимался выше линии Кармана.

«Я искренне считаю, что космос принадлежит всем нам. Поскольку я вхожу в экипаж специалистов, ответственных за реализацию нашей текущей миссии, для меня большая честь помочь утвердить формат путешествия, в котором будут участвовать наши будущие астронавты, и убедиться, что мы обеспечиваем уникальный клиентский опыт, который люди ожидают от Virgin», — заявил Брэнсон.