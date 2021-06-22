Insider: десятки тысяч людей просят оставить главу Amazon Джеффа Безоса в космосе

Свыше 50 тысяч человек подписали две петиции с требованием не пускать генерального директора Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю, когда он будет возвращаться из 11-минутного полёта в космос, пишет Insider. Некоторые подписавшиеся в комментариях заявляют, что «миллиардеров не должно существовать», а другие — что предприниматель является «злым повелителем, одержимым мировым господством» и от этого решения зависит судьба всего человечества.

Более 56 тыс. человек подписали петицию с призывом не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса назад на Землю после того, как он отправится в космос через месяц, сообщает Insider.

Как напоминает издание, 7 июня основатель космической компании Blue Origin заявил, что 20 июля он отправится в 11-минутный полёт на корабле New Shepard. Это будет первый пилотируемый полёт для этой компании. Кроме Безоса, в капсуле будут находиться его брат и победитель онлайн-аукциона, который приобрёл билет за $28 млн.

Спустя три дня на сайте Change.org появилось две петиции с требованием не пускать миллиардера обратно — всего за 10 дней их поддержали тысячи сторонников и сделали самыми популярными инициативами. Петиция под названием «Не позвольте Джеффу Безосу вернуться на Землю» собрала более 37 тыс. подписей. В описании категорически заявлено, что «миллиардеров не должно существовать… ни на Земле, ни в космосе», но если они решат отправиться в космос, им следует остаться там. В комментариях некоторые подписавшиеся объясняют, почему согласны с таким подходом. Так, по их словам, «пропуск на Землю — это привилегия, а не право», а «Земле не нужны такие люди, как Джефф, Билл [Гейтс], Илон [Маск] и другие похожие миллиардеры».

Другую петицию против возвращения Джеффа Безоса подписало 19 тыс. человек, и она продолжает привлекать сторонников, отмечает Insider. Её создатель Хозе Ортиз указал в описании, что миллиардер — это «злой повелитель, одержимый мировым господством». «Судьба человечества в ваших руках», — подчёркивает Ортиз.