Ouest-France: космос стоит между новой холодной войной и коммерциализацией

Космос — это «новый эльдорадо», и все игроки хотят запускать спутники, осуществлять полёты, участвовать в отправке человека на Луну и в исследовании Марса, пишет Ouest-France. Однако если раньше этим занимались только государства, то теперь крупные коммерческие компании не отстают.

Американцы и китайцы совершают экспедиции на Марс, планируют полёты на Луну, чтобы отправить человека на «красную планету». И, как пишет автор статьи в Ouest-France, помимо спектакля для общественности и СМИ здесь есть и более близкий к Земле аспект — война за лидерство в экономическом, военном и геополитическом плане, за использование околоземной орбиты.



Эта орбита крайне важна для цифровой сферы на Земле, от неё зависит коммуникация, данные, контроль за искусственным интеллектом, 5G, беспилотные средства, военные кампании. Так что всем хочется иметь там набор спутников. «Это решающая стратегическая битва», — пишет автор статьи.



При этом войти в эту битву довольно легко и экономически доступно, отмечает он. Околоземная орбита становится «новым космическим эльдорадо». Исторически в космосе присутствуют США, Россия, Европа, Китай, Япония, Индия, обе Кореи, Израиль, Иран. Кроме того, там появились «новенькие»: Саудовская Аравия, Сингапур, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты. И все они хотят участвовать в новой волне освоения космоса: запускать спутники, новые станции на орбите, проводить новые космические полёты, строить базы на Луне, участвовать в освоении Марса.



Но на этот раз отличие в том, что если раньше этим занимались только государства, то теперь — частные игроки. И их финансовые возможности и скорость развития технологий взорвали рынок, изменили правила и ограничения. Получилась настоящая геополитическая революция, и назад дороги нет, космос будет приватизирован, уверен автор статьи.



Он отмечает, что происходит GAFAMизация космоса – то есть туда стремятся проникнуть представители крупнейших американских технологических компаний: Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. У компании Илона Маска уже больше 1,2 тыс. спутников, он запускает корабли в космос. Тем же занимается и Amazon, у которого 6 тыс. спутников.



При этом у США и Китая продолжается соревнование в космосе, а Россия и Европа действуют в их орбитах, отмечает автор. ЕС ослаблен спорами и разными амбициями своих членов, недостаточным финансированием, медленным принятием решений.



Впрочем, Европа, по мнению политолога, может обрести своё место, если станет силой, которая занимается разумным и долгосрочным регулированием этой области, ведь она пока ещё не имеет полноценного законодательного режима. Заторы, аварии, мусор, вмешательства, атаки, пиратство — «эльдорадо может быстро превратиться в ужасную коммерческую, технологическую, военную и экологическую ловушку», предупреждает автор статьи в Ouest-France.