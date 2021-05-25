Le Figaro: космос сегодня как море в 19 веке — кто его контролирует, тот владеет всем

Освоение космоса сегодня приобретает новое значение, пишет Le Figaro, но в новой космической гонке теперь участвуют США и Китай. При этом, учитывая современные технологии и возможности использования спутников и для гражданских, и для военных целей, происходит милитаризация космоса.

Освоение космоса снова стало актуальным, «получило второе дыхание», пишет журналист Le Figaro Николя Бавере. США рассчитывают вернуться на Луну до конца десятилетия, а дальше готовиться к полётам на Марс. Китай, в свою очередь, с огромной скоростью развивается в космосе: в 2019 году он отправил корабль к обратной стороне Луны, а недавно его аппарат приземлился на Марсе. И в амбициях у Китая отправить своих космонавтов на естественный спутник Земли до 2030 года.



«Возрождение космоса неотделимо от новой холодной войны, в которой противостоят США и Китай», — пишет автор статьи. Во время биполярной системы именно космос наряду с ядерным оружием был в эпицентре вражды между США и Советским Союзом. И именно космос сыграет решающую роль в исходе конфронтации между Вашингтоном и Пекином, считает автор статьи. Он определяет эффективность современных вооружений. Так что, пусть международные договоры и запрещают размещение в космосе оружия массового поражения, милитаризация всё равно происходит. У всех крупных держав появились в вооружённых силах командования, которые занимаются космосом.



Помимо всего прочего, космос становится важнейшей инфраструктурой для цифровой экономики и играет определяющую роль в соревновании государств и континентов. «Космос в 21 веке станет тем, чем были моря — в 19 веке: кто его контролирует, тот управляет землёй», — пишет автор статьи.



Нынешняя фаза освоения космоса отличается от предыдущей тремя характеристиками. Во-первых, космические челноки и маленький размер спутников позволяют размещать их в концентрированном виде и использовать с двойным назначением. Во-вторых, космос стал рынком, и он вышел из-под монополии США. Хотя в Китае он по-прежнему находится под контролем партии, в Штатах в эту сферу пришли частные предприниматели.



В-третьих, по словам автора статьи, сейчас в космосе доминируют США и Китай, а Россия и Европа отошли на второй план. И если Россия старается вести сотрудничество с Китаем, то Европа довольствуется программами второго ранга. Европейская модель развития оказывается слишком сложной и бюрократизированной, устаревшей. Она страдает от хронического недофинансирования, от роста разногласий между Францией и Германией. «Космос — один из ключевых аспектов стратегической автономии Франции и Европы, как в технологическом и экономическом, так и в военном плане», — делает вывод автор статьи в Le Figaro.