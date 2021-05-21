Bloomberg: Илон Маск рассказал о планах построить завод Tesla в России

Илон Маск принял участие в просветительской конференции в Москве и тепло отозвался о России в ходе своего выступления, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, предприниматель высоко оценил историю достижений страны в космосе и выразил готовность построить завод Tesla в России.

Илон Маск тепло отозвался о России в ходе мероприятия для студентов, организованного Кремлём, высоко оценив историю достижений СССР в космосе и выразив готовность построить завод Tesla Inc. в стране, сообщает Bloomberg.

Как передаёт издание, глава Tesla отвечал на вопросы в течение примерно 45 минут, а темы его выступления варьировались от «способов найма сотрудников до искусственного интеллекта и будущего человеческого сознания».

«Я думаю, что мы близки к созданию присутствия Tesla в России, и я думаю, что это было бы здорово», — заявил Маск. «Со временем мы будем искать возможность иметь заводы в других частях мира, потенциально в какой-то момент это может произойти в России», — пояснил глава корпорации.

Маск, который также является генеральным директором компании Space Exploration Technologies Corp., официального подрядчика американского правительства, призвал к более активному диалогу между Вашингтоном и Москвой.

«В России так много талантов, энергии», — заметил Маск. «Надеюсь, эта энергия сохранится и в будущем. Я просто хотел бы настоятельно призвать людей стремиться сделать будущее лучше, чем прошлое, и с оптимизмом смотреть в него», — добавил предприниматель.

Как передаёт информационный ресурс, состоявшаяся в пятницу конференция стала отправной точкой усилий Кремля по возрождению общества «Знание» — образовательной организации советских времён. Маск принял участие в мероприятии через три месяца после того, как пригласил президента России Владимира Путина присоединиться к нему в чате приложения Clubhouse. Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков заявил журналистам, что всё ещё надеется на беседу Путина и Маска, но в настоящее время подготовка к ней не ведётся.