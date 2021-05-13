Independent: вредит природе — Маск отказался продавать Tesla за биткоины и обвалил курс криптовалюты

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что временно прекращает продажу электромобилей за биткоины, производство которых наносит вред окружающей среде из-за использования ископаемого топлива. Такое неожиданное заявление миллиардера, который раньше активно поддерживал криптовалюту, привело к резкому снижению её стоимости, пишет The Independent.

Илон Маск объявил, что его компания Tesla приостановила использование биткоина для покупки её машин из-за загрязнения окружающей среды, сообщает The Independent. Такое заявление привело к обвалу курса криптовалюты, которая занимает девятую строчку самых ценных активов в мире и теперь требует столько же энергии, сколько необходимо целой Аргентине.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина, — написал глава компании в Twitter. — Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов среди любых видов топлива, для майнинга и транзакций биткоина». Маск также добавил, что «криптовалюта является хорошей идеей» и он верит в её «светлое будущее», однако оно не может «стоить окружающей среде так дорого». Сразу после твита генерального директора Tesla стоимость биткоина снизилась с максимального за день значения в £39 тыс. до £37,19 тыс.

Британская газета отмечает, что такое заявление Маска стало «неожиданной новостью»: на протяжении всего года глава компании по производству электромобилей активно поддерживал криптовалюту. Так, в марте он объявил в Twitter, что теперь машину Tesla можно купить за биткоины. При этом руководитель компании уточнил, что полученную криптовалюту не будут конвертировать в доллары или другую бумажную валюту. Ранее в январе Илон Маск поддержал биткоин и добавил в описание своего Twitter-канала слово #bitcoin, сопроводив его специальным символом. После этого стоимость цифровой валюты колебалась между $30—40 тыс., а в марте достигла $57 тыс. Таким образом, Tesla заработала между $630 млн и $1,35 млрд на своих инвестициях.

Новые твиты Маска не встретят одобрения у сторонников биткоина, особенно из-за их влияния на его стоимость. В статье The Independent отмечается, что главу Tesla не первый раз критикуют за финансовые последствия его заявлений в платформе для микроблогинга. В 2018 году Комиссия США по ценным бумагам и биржам заставила его уйти с должности председателя совета директоров, после того как инвесторы не оценили шутливые твиты о банкротстве компании.