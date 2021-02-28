Guardian: майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько потребляет целая страна

На годовое производство биткоинов в настоящий момент требуется больше электроэнергии, чем его потребляет ряд стран, например Аргентина или Ирландия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Кембриджского университета. Экозащитники бьют тревогу — майнинг криптовалют оставляет колоссальный углеродный след.

За последний год взлетела не только стоимость биткоинов, но и потребление энергии, которое требует их производство, сообщает The Guardian. Стоимость биткоина, достигнув отметки в $50 тыс., недавно обвалилась, однако количество энергии, затрачиваемое на его производство продолжало расти. Так, по данным исследователей Кембриджского университета, на годовое производство биткоинов сейчас требуется больше электроэнергии, чем его потребляют такие страны, как Аргентина или Ирландия.

Как отмечает издание, «майнинг» криптовалюты требует активной работы компьютеров, которые проверяют все транзакции с ней и затрачивают при этом много электроэнергии.

Дело в том, что в 2009 году, когда была создана криптовалюта, добывать биткоины можно было на обычном компьютере при решении математических задач. Однако чем больше добыто биткоинов, тем сложнее становятся алгоритмы для их получения.

В настоящий момент, когда количество добытых биткоинов превысило 18,5 млн монет из 21 млн возможных, их добыча требует специального компьютерного оборудования, которое может справиться с интенсивной вычислительной мощностью. Разумеется, такое оборудование нуждаются в большом количестве электричества.

Кроме того, рост стоимости биткоина подталкивает майнеров к тому, чтобы включать в свои сети всё больше компьютеров. Это, в свою очередь, ведёт к увеличению потребления электроэнергии.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, используемой только для производства биткоина... Это очень много электричества», — заявил профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

По данным Кембриджского университета, в год при майнинге криптовалюты затрачивается около 115 тераватт-часов. Для сравнения одна транзакция с биткоином оставляет углеродный след равный 51 210 часам просмотра YouTube.

Майнеры утверждают, что добыча всё чаще происходит при помощи электричества из возобновляемых источников, так как этот вид энергии становится всё дешевле. Тем не менее, по словам экоактивистов, около двух третей электроэнергии поступает из невозобновляемых источников энергии, загрязняющих окружающую среду.

Так, в мире нет ни одной организации, которая бы официально отслеживала, где добываются биткоины и какой тип энергии для этого используется. В связи с этим невозможно проверить, используют ли майнеры электричество, вырабатываемое за счёт возобновляемых источников энергии или же ископаемого топлива.

Тем не менее, как пишет The Guardian, инвесторы полагают, что криптовалюта стоит всех экологических последствий её добычи.

«Компьютеры и смартфоны оставляют значительно больший углеродный след, чем печатные машинки и телеграфы. Иногда технология настолько революционна и важна для человечества, что общество идёт на компромиссы», — приводит издание слова Тайлера Уинклвосса, который вместе с братом Кэмероном стал одними из первых известных покупателей биткоинов.