NYT: из-за забытых паролей биткоинные миллионеры не могут получить доступ к своим богатствам

Как утверждают эксперты, порядка 20% из существующих сейчас в мире 18,5 млн биткоинов находятся в кошельках, в которые их владельцы не могут зайти, сообщает The New York Times. При всей сложности и уникальности криптовалюты, в последнее время значительно укрепившейся в цене, её создатели не учли, что пользователи могут запросто забыть или потерять свои пароли и приватные ключи, которые восстановить уже невозможно.

У программиста из Германии Стефана Томаса, который сейчас проживает в американском Сан-Франциско, осталось всего две попытки правильно ввести пароль, который на сегодня стоит $220 млн, пишет The New York Times.

Как объясняет издание, пароль поможет Томасу получить доступ к защищённому внешнему жёсткому диску IronKey, на котором хранятся приватные ключи для электронного кошелька с 7002 биткоинами на счету. И хотя курс криптовалюты существенно упал в понедельник 11 января, он по-прежнему стоит на 50% больше, чем месяц назад.

Но проблема заключается в том, что программист уже давно потерял листок бумаги, на котором он записал свой пароль к IronKey. Этот жёсткий диск даёт пользователю 10 попыток входа, а затем навсегда шифрует своё содержимое. Томас уже ввёл восемь вариаций своего пароля, но до сих пор безуспешно.

«Я просто лежу в кровати и думаю об этом. Потом я сажусь за компьютер с какой-нибудь новой стратегией, и она опять не работает, а я снова впадаю в отчаяние», — поделился программист.

The New York Times напоминает, что биткоин, курс которого в последние восемь месяцев значительно колебался, за очень короткое время сделал многих своих обладателей богатыми, даже несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику. Однако сама необычная природа криптовалюты лишила немалое число её владельцев доступа к своим новообретённым богатствам из-за потерянных или забытых паролей и приватных ключей. Люди с тоской и безнадёжностью смотрят на то, как растёт и падает стоимость биткоинов, и ничего не могут поделать с собственными.

Согласно аналитической платформе Chainalysis, специализирующейся на криптовалюте, порядка 20% из существующих сейчас в мире 18,5 млн биткоинов находятся на кошельках, в которые владельцы попросту не могут войти. По текущему курсу это в общей сложности $140 млрд. Служба, помогающая восстановить потерянные ключи, Wallet Recovery Services сообщила, что в последнее время она получала по 70 подобных запросов от людей, желающих вновь обрести свои недосягаемые биткоины, — в три раза больше, чем месяц назад.

Владельцы подобных кошельков рассказывают, как днями и ночами испытывают тревогу и раздражение, пытаясь найти способ получить доступ к собственной криптовалюте. Многие из таких людей владеют биткоинами ещё с периода их зарождения 10 лет назад, когда никто не был уверен, будут ли они вообще что-то стоить.

Как рассказывает предприниматель из Лос-Анджелеса Брэд Ясар, он уже несколько лет пытается зайти в свои кошельки. У него есть несколько стационарных компьютеров, на которых хранятся тысячи биткоинов, которые он намайнил на заре этой технологии. И теперь, когда криптовалюта стоит сотни миллионов долларов, он уже потерял пароли и надежду и убрал жёсткие диски с богатствами подальше с глаз. «Не хочу, чтобы они каждый день мне напоминали, что то, что я имею сегодня, — лишь толика от того, что у меня могло было бы быть, но я это потерял», — признаётся предприниматель.

Вся проблема, по словам The New York Times, заключается в необычной технологии биткоинов, которая делает их обладание привлекательным, но и рискованным в то же время. С обычными банками и прочими финансовыми платформами эти организации предоставляют пароли своим пользователям и в случае необходимости могут помочь восстановить утраченные. Однако биткоины работают по-другому: по словам загадочного создателя криптовалюты, некоего Сатоси Накамото, его система позволяет любому хранить свои средства так, чтобы на них не могли сказаться действия ни одного правительства. Это сложный алгоритм, привязанный к приватному ключу от электронного кошелька, который известен только человеку, создавшему его. Программа подтверждает верность ключа для обеспечения транзакций, не видя саму комбинацию.

Система позволяет регистрировать аккаунт без участия каких-либо финансовых организаций и необходимости подтверждения личности. Благодаря этому, биткоин стал популярен среди преступников, а также людей из стран, вроде Китая и Венесуэлы, где власти известны тем, что могут с лёгкостью заблокировать обычные банковские счета.

И тем не менее вся эта сложная и защищённая система не учитывает один простой момент: как сложно людям бывает вспомнить свои пароли, подчёркивает The New York Times.

«Даже самые продвинутые инвесторы оказались абсолютно не в состоянии как-то организовать свои приватные ключи», — рассказывает Диего Моника, основатель компании Anchorage, специализирующейся в безопасности в сфере криптовалюты.

Программист Стефан Томас рассказывает, что его в биткоинах привлекла независимость от правительств и финансовых организаций. Свои будущие богатства он получил ещё в 2011 году в оплату за создание видео «Что такое Биткоин?». В том же году он потерял приватные ключи от электронного кошелька и с тех пор несколько подостыл к идее о том, что человек должен быть «самому себе банком».

«Вся эта идея о том, что вы сам себе банк… Я вам так скажу: вот вы делаете собственную обувь? Причина, по которой у нас есть банки, заключается в том, что мы не хотим разбираться со всякими штуками, с которыми банкам приходится иметь дело», — рассуждает теперь Томас.

А вот предприниматель Габриель Абед с Барбадоса, который тоже в своё время потерял 800 биткоинов из-за форматирования его компьютера, свой энтузиазм в отношении криптовалюты всё равно не утратил, подчёркивает The New York Times. По словам барбадосца, на родине трудно получить доступ к электронным финансовым продуктам, вроде кредитных карт и банковских счетов — даже учётную запись в PayPal создать практически невозможно. Так что биткоины, несмотря на все риски, открыли для Абеда множество новых возможностей и сделали его «гражданином мира».

По информации газеты, и для Абеда, и для Томаса финансовые потери от утраченных ключей были смягчены внушительными прибылями от других биткоинов, к которым у них был доступ. Так, на заработанные с приобретения и продажи криптовалюты деньги Абед приобрёл участок земли на Барбадосе стоимостью более $25 млн.

Томас тоже утверждает, что ему удалось неплохо заработать на криптовалюте. А что касается недосягаемых биткоинов — их отложил до поры до времени в безопасное место. Возможно, когда-нибудь эксперты придумают новые способы взлома сложных паролей.

«Я дошёл до того, что уже сказал себе: «Оставим это в прошлом, ради твоего же психического благополучия», — заявил программист.