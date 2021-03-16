Times: Илон Маск назначил себя «технокоролём»

Основатель Tesla Илон Маск изменил наименование своей должности в компании на «технокороля», сделав финансового директора Зака Киркхорна «мастером над монетой», передаёт The Times. Тем не менее привыкшие к причудливым выходкам второго человека в списке богатейших людей мира инвесторы закрыли глаза на новость о переименовании должностей.

После того как Илон Маск дал своему сыну причудливое имя X Æ A-12, на Уолл-стрит, вероятно, поняли, что всего лишь вопрос времени, пока американский предприниматель обратит внимание на наименования должностей в своей компании, пишет The Times. И вот Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что должность 49-летнего основателя Tesla теперь будет называться «технокороль».

Финансовый директор компании Зак Киркхорн отныне официально называется «мастером над монетой», что, как предполагает издание, вероятно, является отсылкой к покупке компаний биткоинов на сумму $1,5 млрд. При этом аналитики полагают, что «технокоролём» Маск именовал себя, поскольку «самым важным продуктом Tesla являются не электромобили, батареи или солнечные панели, а прорывные идеи».

При этом уточняется, что Маск и Киркхорн сохранят свои должности в компании в качестве генерального директора и финансового директора, и их обязанности не претерпят каких-либо изменений.

Как пишет The Times, соответствующий поступок генерального директора любого другого крупного автопроизводителя поставил бы под сомнение его способности управлять бизнесом и, скорее всего, привёл бы к падению цены акций. Однако в случае с Маском большинство инвесторов и финансовых аналитиков проигнорировали новость после целого ряда «причудливых решений» второго в списке богатейших людей мира по версии Forbes человека.

По словам аналитика Wedbush Securities Дэна Ивса, Маск является «стержнем успеха Tesla», в связи с чем акционеры обычно закрывают глаза на его зачастую странное поведение.

Тем не менее, как напоминает издание, ранее инвестор Tesla Чейз Гэррити подал в суд на Маска и совет директоров компании, заявив, что «беспорядочные» твиты генерального директора подвергают компанию миллиардным рискам. В частности, в мае прошлого года, несмотря на то что Маск обязан предварительно отдавать на проверку юристу все заявления о Tesla, он написал в Twitter, что акции компании, на его взгляд, «переоценены». В результате рыночная стоимость акций Tesla упала на $13 млрд.