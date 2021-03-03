Insider: Маск сообщил о планах создать новый город в штате Техас

Глава SpaceX Илон Маск заявил о планах создать в штате Техас новый город, который будет называться Starbase, сообщает Insider. В состав этого города должна войти деревня Бока-Чика, находящаяся недалеко от испытательного полигона компании.

Глава SpaceX Илон Маск заявил о намерении создать в Техасе новый город, который будет называться Starbase («Звёздная база». — ИноТВ), сообщает Insider. Бизнесмен поделился этой новостью в своём аккаунте в Twitter.



«Создаём город Starbase, штат Техас», — написал он.



Как отмечается в статье, этот город будет включать в себя деревню Бока-Чика, в окрестностях которой расположен испытательный полигон SpaceX. Компания проводит здесь испытания своей ракеты Starship, разработка которой ведётся с 2014 года. Между тем, по словам Маска, город будет занимать гораздо большую территорию, чем эта деревня.



Офис судьи в округе Кэмерон, где находится Бока-Чика, в беседе с Insider подтвердил планы Маска по созданию города. В частности, изданию сообщили, что «в последние несколько дней SpaceX официально связалась к властями округа Кэмерон по поводу заинтересованности Илона Маска включить деревню Бока-Чика в состав города Starbase».



Но пока города Starbase не существует. Местные власти предупредили, что Маску нужно будет сделать официальный запрос, прежде чем процесс регистрации может начаться.



«Если SpaceX и Илон Маск захотят пойти по этому пути, то они должны соблюдать все регистрационные правила штата», — сказал в интервью Insider судья округа Кэмерон Эдди Тревиньо.



Как отмечается в статье, компания SpaceX сейчас работает над созданием новой гигантской ракеты-носителя под названием Starship-Super Heavy, чтобы с её помощью в один прекрасный день отправить экипажи на Луну и Марс.