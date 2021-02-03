CNN: прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке
Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило, что проконтролирует расследование после взрыва при приземлении очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, разрабатываемого компанией Space X для миссий на Луну и Марс, сообщает CNN.
Как напоминает CNN, компания предпринимателя Илона Маска была вынуждена отложить намеченный на январь запуск SN9, так как испытание ракеты с серийным номером 8 (SN8), состоявшееся 10 декабря, нарушило условия испытательной лицензии FAA. Как отметили в управлении, там потребовали от SpaceX прекратить испытания, так как они «могут повлиять на общественную безопасность».
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