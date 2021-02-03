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CNN: прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Космический корабль Starship с серийным номером 9 (SN9) взорвался при посадке после испытательного запуска с космодрома в штате Техас, сообщает CNN. Как отметили в Федеральном авиационном управлении США, там проконтролируют расследование взрыва прототипа корабля компании Space X, создаваемого для полётов на Луну и Марс.
CNN: прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке
Reuters

Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило, что проконтролирует расследование после взрыва при приземлении очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, разрабатываемого компанией Space X для миссий на Луну и Марс, сообщает CNN.

Во вторник ракета успешно стартовала с полигона компании в Бока-Чика на юге штата Техас. Достигнув высоты 10 км, космический корабль завис в воздухе, отключил двигатели, принял горизонтальное положение и начал снижение. Тем не менее при посадке аппарат взорвался.
 
«Федеральное авиационное управление будет контролировать расследование сегодняшней аварии при посадке прототипа космического корабля SpaceX Starship SN9 в Бока-Чика, штат Техас. Несмотря на то что это был беспилотный испытательный полёт, расследование выявит первопричину сегодняшнего происшествия и возможности дальнейшего повышения безопасности по мере развития программы», — отметили в ведомстве.
 
Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции отметил, что большая часть испытательного полёта «прошла хорошо» и инженеры смогли собрать данные, которые помогут улучшить конструкцию корабля.
 
«Мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело отлично и стабильно. Нам просто нужно немного поработать над посадкой», — добавил Инспрукер.

Как напоминает CNN, компания предпринимателя Илона Маска была вынуждена отложить намеченный на январь запуск SN9, так как испытание ракеты с серийным номером 8 (SN8), состоявшееся 10 декабря, нарушило условия испытательной лицензии FAA. Как отметили в управлении, там потребовали от SpaceX прекратить испытания, так как они «могут повлиять на общественную безопасность».
 
В понедельник в ведомстве разрешили испытательный запуск, после того как в компании Маска приняли необходимые «меры по исправлению положения». Тем не менее там не уточнили, какие конкретно действия были предприняты.

 

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