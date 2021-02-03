CNN: прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке

Космический корабль Starship с серийным номером 9 (SN9) взорвался при посадке после испытательного запуска с космодрома в штате Техас, сообщает CNN. Как отметили в Федеральном авиационном управлении США, там проконтролируют расследование взрыва прототипа корабля компании Space X, создаваемого для полётов на Луну и Марс.

Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило, что проконтролирует расследование после взрыва при приземлении очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, разрабатываемого компанией Space X для миссий на Луну и Марс, сообщает CNN.

Во вторник ракета успешно стартовала с полигона компании в Бока-Чика на юге штата Техас. Достигнув высоты 10 км, космический корабль завис в воздухе, отключил двигатели, принял горизонтальное положение и начал снижение. Тем не менее при посадке аппарат взорвался.

«Федеральное авиационное управление будет контролировать расследование сегодняшней аварии при посадке прототипа космического корабля SpaceX Starship SN9 в Бока-Чика, штат Техас. Несмотря на то что это был беспилотный испытательный полёт, расследование выявит первопричину сегодняшнего происшествия и возможности дальнейшего повышения безопасности по мере развития программы», — отметили в ведомстве.

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции отметил, что большая часть испытательного полёта «прошла хорошо» и инженеры смогли собрать данные, которые помогут улучшить конструкцию корабля.

«Мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело отлично и стабильно. Нам просто нужно немного поработать над посадкой», — добавил Инспрукер.



Как напоминает CNN, компания предпринимателя Илона Маска была вынуждена отложить намеченный на январь запуск SN9, так как испытание ракеты с серийным номером 8 (SN8), состоявшееся 10 декабря, нарушило условия испытательной лицензии FAA. Как отметили в управлении, там потребовали от SpaceX прекратить испытания, так как они «могут повлиять на общественную безопасность».

В понедельник в ведомстве разрешили испытательный запуск, после того как в компании Маска приняли необходимые «меры по исправлению положения». Тем не менее там не уточнили, какие конкретно действия были предприняты.