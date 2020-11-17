Space.com: Crew Dragon впервые доставил на МКС экипаж из 4 астронавтов

Через 27 часов после запуска с космодрома во Флориде пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции, сообщает Space.com. Таким образом, как отмечает издание, это стало первым случаем, когда коммерческое транспортное средство доставило на МКС экипаж из 4 астронавтов.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из 4 астронавтов, пишет Space.com. Стыковка произошла через 27 часов после старта с космодрома во Флориде.
На МКС отправились три астронавта NASA Виктор Гловер, Майк Хопкинс и Шеннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
Прибытие Crew Dragon знаменует собой первый случай, когда коммерческий космический корабль доставил астронавтов на Международную космическую станцию для длительного пребывания.
Однако Crew-1 — это не первая миссия, в рамках которой экипаж на МКС прибывает на коммерческом транспортном средстве.
Впервые это произошло ранее в этом году в ходе испытательной миссии Demo-2, осуществлённой также кораблём Crew Dragon. Правда, тогда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли прибыли на Международную космическую станцию для двухмесячного пребывания.
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