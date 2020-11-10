Business Insider: глава NASA намерен уйти в отставку после победы Байдена

Глава NASA Джим Брайденстайн, назначенный Дональдом Трампом в апреле 2018 года, собирается покинуть свой пост после победы Джо Байдена на выборах. Своё решение руководитель ведомства объясняет тем, что возглавлять агентство должен близкий президенту человек, поэтому он не подходит на эту должность при новой администрации, пишет Business Insider.

Администратор NASA Джим Брайденстайн заявил, что не останется во главе агентства при администрации Байдена, даже если его попросит сам новоизбранный президент, сообщает Business Insider.

Как рассказывает издание, Брайденстайн является республиканцем и представлял 1-ый избирательный округ Оклахомы до того, как Дональд Трамп назначил его на самый высокий пост NASA. Однако глава космического ведомства подчеркнул, что его решение уйти в отставку не связано с партийной принадлежностью. «Правильный вопрос: «Что отвечает наилучшим интересам NASA как агентства и американской исследовательской программы?» — объяснил Джим Брайденстайн газете Aviation Week. — Для этого вам нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом Соединённых Штатов. Нужен кто-то, кому доверяет администрация». Он добавил, что не считает себя «подходящим человеком для новой администрации».

Американская газета напоминает, что с момента назначения Брайденстайн главой NASA в апреле 2018 года агентство объявило о старте программы «Артемида», в рамках которой планируется послать первую женщину и мужчину на Луну к 2024 году, а к 2028 году — построить лунную базу. Кроме того, Брайденстайн поощрял развитие коммерческих полётов в космос: при нём SpaceX в сотрудничестве с NASA совершил первый тестовый пилотируемый полёт, а в эту субботу состоится первый плановый запуск Crew-1. В дальнейшем SpaceX и Boeing собираются запускать шаттлы с астронавтами на МКС, а другие частные компании конкурируют в создании космического корабля для доставки груза и людей на лунную поверхность.

По информации агентства Reuters, приоритеты Байдена не совпадают с целями Трампа по нескольким ключевым моментам. Скорее всего, новый президент отложит миссию «Артемида» на несколько лет. Также ожидается, что он предложит расширенное государственное финансирование для строительства космической станции вместо того, чтобы к 2025 году передать контроль частным компаниям, как это планировала сделать администрация Трампа. Тем не менее при Байдене продолжат поддерживать соперничество между частными компаниями за космические контракты.

В статье отмечается, что пока детальные планы нового президента в отношении NASA не до конца известны. В августе он писал, что надеется возглавить «смелую космическую программу, которая продолжит отправлять астронавтов-героев для расширения исследовательских и научных границ». В свою очередь Брайденстайн с оптимизмом отозвался о будущем исследований космоса при Байдене — особенно в том, что касается отправке астронавтов на Луну, пишет Business Insider.