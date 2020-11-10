Le Figaro: на волне «камаломании» Харрис прочат победу в президентских выборах 2024 года

В Соединённых Штатах с энтузиазмом отнеслись к тому, что по итогам выборов пост вице-президента впервые в истории страны займёт темнокожая женщина, сообщает Le Figaro. Многие видят в ней символ американского мультикультурализма и борьбы с господством белых мужчин в политике, а британские букмекеры уже назвали её фавориткой следующих президентских выборов.

Первая женщина на посту вице-президента и символ этнического разнообразия, Камала Харрис воодушевляет американских левых, которые видят будущее в ней, а не в Джо Байдене, пишет Le Figaro.

С самых первых часов после объявления о победе кандидата от демократов на президентских выборах энтузиазм быстро перешёл на нового вице-президента, рассказывает французская газета. Темнокожая актриса и активистка Бриттни Купер в The Time Magazine радуется победе «феминизма», которая «нанесла серьёзный удар по одному из самых прочных памятников патриархата»: до неё на эту должность избирались исключительно белые мужчины.

В эфире Fox News экс-руководительница Демократической партии Донна Бразиле не смогла сдержать слёзы: «Я так счастлива, что этот момент настал». Ещё несколько недель назад на улицах стало появляться всё больше плакатов «Харрис 2024» или «Харрис-Байден 2024»: у британских букмекеров новоиспечённый вице-президент уже стала главной фавориткой на роль главы государства на следующих выборах.

«Я могу быть первой женщиной на этом посту, но я не буду последней», — заявила Камала Харрис вечером в субботу во время первого выступления после объявления результатов голосования. Чтобы лучше подчеркнуть символизм момента, она надела белый брючный костюм в честь активисток, которые сто лет назад сражались за право голоса для женщин в США. В своей речи Харрис также почтила память матери, умершей в 2009 году от рака, и «поколения женщин — темнокожих, азиаток, белых, испанок, американских индианок, — которые проложили путь».

Камала Харрис по образованию адвокат, родилась в Калифорнии в семье ямайца и уроженки Индии. В статье отмечается, что она ещё больше, чем Барак Обама, является символом американского мультикультурализма. Научный сотрудник Центра женщин и политики в Ратгерском университете Келли Диттмар считает, что Харрис привнесёт в Белый дом «точку зрения и историю темнокожей женщины родом из Юго-Восточной Азии, которая провела свою жизнь в Соединённых Штатах».

Именно в этом, подчеркнула исследовательница в интервью AFP, заключается сила «представительства», которая «приводит к лучшим решениям, более инклюзивным». По словам Диттмар, ещё до выборов решение Байдена сделать Камалу Харрис вице-президентом помогло ему во время президентской кампании привлечь демократически настроенный электорат, особенно женщин. Такое назначение имело также успокоительный эффект, потому что анонсированная дуэль между 70-летними кандидатами породила «опасения в шаге назад к доминированию белых мужчин».

Хотя суббота стала праздником демократов, в начале августа многие прогрессисты подвергли жёсткой критике выбор Джо Байдена. Некоторые, как бывший пресс-секретарь президентской кампании Берни Сандерса Брианна Джой Грэй, видели в Камале Харрис прежде всего «копа»: по их словам, на посту прокурора Сан-Франциско в 2004—2011 годах она придерживалась репрессивной политики, особенно в отношении меньшинств.

На праймериз демократов Харрис также не смогла воплотить надежды, которые на неё возлагались: через несколько месяцев после первых дебатов в конце июня 2019 года ей пришлось снять свою кандидатуру. «Пока неясно, сможет ли на этот раз будущий вице-президент воспользоваться попыткой», — пишет в заключение Le Figaro.