CNN: у Илона Маска может быть COVID-19, но запуск его корабля пройдёт по расписанию

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что сдал тесты на коронавирус, и часть из них положительные. Однако это не должно сказаться на пилотируемом запуске его космического корабля, который намечен на вечер воскресенья, пишет CNN. В NASA принимают строгие карантинные меры по отношению к команде, которая готовится к полёту, а также ко всем, кто с ней работает.
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что он сдал 4 теста на COVID-19 в один день, и два из них были положительные, а два — отрицательные. Так что неясно, болен ли сам Маск, но эта новость может оказать влияние на запуск его корабля с астронавтами на борту, который должен состояться в воскресенье вечером по американскому времени, пишет на своём сайте CNN.
Из симптомов у Маска небольшой насморк, кашель и небольшая температура. Он сдал и анализ ПЦР, но его результаты ещё не известны. Анализ ПЦР считается более информативным, чем быстрые тесты. Насчёт последних сами врачи говорят о частых ложных результатах.
Сам Маск прежде выражал скепсис по поводу угрозы коронавируса. Он говорил, что не будет прививаться и высказывался против принципа самоизоляции.
Глава NASA заявил, что Маск находится на карантине, а в агентстве практически уже выяснили круг лиц, кто мог с ним контактировать в последнее время. Оказалось, что из них нет никого важного, кто задействован в предстоящем запуске. Самого Маска не пустят на стартовую площадку в день запуска.
В NASA постоянно тестируют всех, кто был в тесном контакте с будущей командой корабля. Даже до пандемии астронавты до полёта находились на карантине, чтобы не привнести на МКС вирусы или бактерии. Сейчас же меры ещё жёстче. Две недели до полёта астронавты были на жёстком карантине, то есть в полной изоляции от других людей.
Кроме того, глава программ по пилотируемому запуску космических кораблей в SpaceX призвал всех, кто придёт посмотреть на запуск, помнить о мерах безопасности, не забывать маски и придерживаться социальной дистанции.
Изначально старт был назначен на субботу, но из-за погоды его перенесли на воскресенье, отмечает CNN.
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