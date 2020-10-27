USA Today: на солнечной стороне Луны нашли воду

Учёные NASA обнаружили воду на солнечной стороне Луны, сообщает USA Today. Как отмечает издание, это открытие очень важно, поскольку оно указывает на то, что вода может быть распространена по всей лунной поверхности. Потенциально её смогут использовать астронавты на будущих лунных базах.
На солнечной стороне Луны была обнаружена вода, пишет USA Today, ссылаясь на заявление NASA, сделанное в минувший понедельник. Как отмечает издание, это важное открытие, которое указывает на то, что вода может быть распространена по всей поверхности Луны, а не только в холодных её частях, таких как полюса.
Это хорошее известие для астрономов будущих лунных баз, которые смогут использовать эту воду для питья и производства топлива.
«Раньше мы видели намёки на то, что на солнечной стороне Луны может быть вода. Теперь мы знаем, что она там есть. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, необходимых для исследования глубокого космоса», — приводит издание слова директора отделения астрофизики NASA Пола Хертца.
При этом в NASA отметили, что степень доступности воды на лунной поверхности ещё предстоит определить. В организации заявили, что изучение лунной воды будет ключевой задачей миссии Artemis. Как напоминает USA Today, эта миссия должна состояться в 2024 году.
Учёные считают, что вода на Луне могла появиться из-за комет, астероидов, межпланетной пыли, солнечного ветра и даже извержения лунных вулканов, пишет издание. Лучшее представление об источниках воды можно будет получить при спуске на поверхность Луны и анализе образцов льда.
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