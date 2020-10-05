CP: «всеобъемлющего господства» ради — США планируют строить военные базы на Луне

NASA подписала с Пентагоном меморандум о взаимопонимании, декларируемой целью которого является освоение Луны и «мирное использование космоса», которое, однако, на практике призвано дать отпор России, Китаю и Индии, пишет CounterPunch. При этом, как отмечает портал, Космические силы США уже пытаются просочиться на все уровни американских Вооружённых сил, чтобы реализовать мечты американской элиты о «всеобъемлющем господстве».

В июле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил отказ России присоединиться к инициативе США по строительству лунных баз «отходом от принципов сотрудничества и взаимоподдержки» со стороны Вашингтона. Рогозин, скорее всего, имел в виду отказ США от продления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также намерение Америки выйти из Договора по открытому небу, пишет CounterPunch.

Россия ответила на это тем, что объявила Венеру «русской планетой». Между тем, США продолжают противиться усилиям Пекина и Москвы по укреплению Договора о космосе 1967 года, который препятствует превращению этого пространства в новое поле боя, так как это мешает планам Вашингтона по установлению «всеобъемлющего господства».

При этом 22 сентября NASA подписала совместный меморандум с Министерством обороны США. Подписание этого документа следует рассматривать в более широком контексте программы NASA под названием Artemis. В частности, в декабре 2017 года Дональд Трамп одобрил президентский меморандум об активизации программы США по освоению космоса человеком. Согласно нему предполагается, что США будут «претворять в жизнь инновационную и устойчивую программу исследований в сотрудничестве с коммерческими и международными партнёрами, чтобы поспособствовать экспансии человечества в Солнечной системе и принести на Землю новые знания и возможности».

В рамках программы Artemis США собираются осваивать Луну, и, в частности, разбить опорный лагерь на южном полюсе спутника, что станет подготовительным этапом для строительства базы на Марсе.

Международными партнёрами США в этом начинании являются Канада, Япония и ЕС, даже несмотря на то, что размещение вооружений и конкуренция в космосе остаются серьёзной угрозой как для мира во всём мире, так и для человечества в целом. Программа предусматривает разработку электродвигательного модуля (PPE) и создание логистического и жилого модуля (HALO), которые должны быть готовы к 2023 году. Что же касается партнёров Вашингтона, то на их плечах лежит ответственность за отправку научных грузов, а также заправка окололунной орбитальной платформы-шлюза.

Контракты же на системы посадки человека (HLS) отошли компаниям Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Кроме того, к развёртыванию этих систем имеют отношение такие фирмы как как Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

В меморандуме о взаимопонимании между NASA и Пентагоном присутствуют также и пункты о лунной базе. В нём говорится, что NASA и Космические силы США «подтверждают и сохраняют своё давнее сотрудничество в области космических запусков, космических операций и исследований в космосе, которые вносят вклад в отдельные гражданские и оборонные проекты сторон» — последние из которых засекречены. При этом Космические силы выступают поручителем NASA.

Между тем, в военном ведомстве заявили, что они «обеспечат мирное использование космоса, который будет доступен всем, кто стремится расширить своё понимание Вселенной». Добиться этого оно собирается «путём организации, обучения и оснащения сил для защиты интересов США и их союзников в космосе». «Мир» — это значит господство США, которому не будут мешать коммерческие конкуренты вроде Китая, Индии и России», — полагает CounterPunch.

Тем не менее, стоит упомянуть и о том, что многие практические разработки NASA в ходе программы «Апполон» хорошо известны. Речь идёт, прежде всего, об аккумуляторных дрелях, солнечных панелях, замороженных обезвоженных продуктах питания и так далее. Кроме того, учёные из NASA основали Intel, которая впоследствии вместе с Microsoft разрабатывала персональные компьютеры.

Однако в то время как эксперты анализируют американскую политику в преддверии выборов, а именно «дебаты» между Дональдом и «Мерзким Джо», Космическое командование США, если верить Sky News, развернуло свой первый зарубежный контингент в Катаре. «Их задача, — как утверждает канал. — Состоит в том, чтобы противостоять новым угрозам в регионе со стороны иранской ракетной программы, а также попыткам подавить, взломать и ослепить спутники». «Противодействие угрозам — это означает сохранять за собой господство», — полагает журнал.

При этом Космические силы также переводят своё лётный персонал в экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты — что говорит о том, что ведомство собирается интегрироваться на всех уровнях Вооружённых сил США, реализовывая таким образом «мечты американской элиты о «всеобъемлющем господства», подытоживает CounterPunch.