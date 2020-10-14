Figaro: 7 стран договорились с США об освоении Луны — среди них нет ни Китая, ни России

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Paris Match: Грета Тунберг призывает американцев голосовать за Байдена Paris Match
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Судья Турбин отстранён на два матча РПЛ за работу на матче «Сочи» — «Ростов»
Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) по матчу 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов».
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Лавров: отношения России и ЕС вызывают серьёзную озабоченность
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо отношения Москвы и Евросоюза. По словам Лаврова, отношения с ЕС вызывают у России серьёзную озабоченность.
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Писарев: молодые российские футболисты не согласны просто сидеть в запасе
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об изменившейся ментальности отечественных футболистов.
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Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев предположил, кто из молодых российских игроков может поехать на Евро-2020.
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Оперштаб дал рекомендации россиянам в связи с коронавирусом
Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал гражданам сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики.
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Экипаж «Союза МС-17» перешёл на борт МКС
Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» перешли на борт Международной космической станции (МКС). После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-63 с Центром управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).
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Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса, который планируют провести 25 октября.
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Источник: заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин
Форвард Криштиану Роналду, заболевший коронавирусом, покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин.
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Число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы увеличат
Принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Мантуров рассказал о планах по производству вакцины от коронавируса
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о планах по наращиванию производства российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратил внимание на последние трансферы клуба.
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Во Внукове выявили более 70 нарушителей масочного режима
Более 70 пассажиров, нарушающих перчаточно-масочный режим, выявлено в аэропорту Внуково во время рейда 14 октября.
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Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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«Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге
Баскетбольному клубу «Зенит» были засчитаны технические поражения со счётом 0:20 из-за двух не состоявшихся по причине коронавируса матчей в Евролиге.
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Новак рассказал о взаимодействии России и ЕС в газовой сфере
Министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал о взаимодействии России и ЕС в газовой сфере.
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Контактная группа по Донбассу начала переговоры
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе приступила к работе в формате видеоконференции.
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Собянин проверил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале, сообщает РИА Новости.
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«Матч ТВ» покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии
Торжественная церемония объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии, посвящённого пятилетию телеканала «Матч ТВ», пройдёт 4 ноября.
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В США за сутки выявили более 52 тысяч новых случаев коронавируса
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 52,4 тыс., достигнув показателя в 7 859 320.
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Новак: нефть будет ведущим источником энергии ещё не один десяток лет
Министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».
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«Роскосмос» запустил ракету-носитель «Союз-2.1а» с символикой самбо
С космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а», на которую были нанесены надпись «Самбо» и логотип Всероссийской федерации самбо (ВФС).
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В Кремле прокомментировали ситуацию с ДСНВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.
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В ДТП с маршруткой в Тульской области погибли три человека
При столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Тульской области три человека погибли, ещё пять пострадали.
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В АТОР дали прогноз по спросу на туры с кешбэком на втором этапе акции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала прогноз по спросу на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа программы.
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Писарев: Сулейманову с Игнатьевым нужно решить проблемы психологического характера
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев объяснил, с чем связан спад в игре нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Писарев высказался о «голевой засухе» Чалова
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об отсутствии голов в текущем сезоне РПЛ у нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
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В Кремле оценили отношения с Евросоюзом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за диалог с Европейским союзом, но «в одиночку танго танцевать не получается».
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Рогозин оценил рекорд по скорости полёта к МКС
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию.
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Песков ответил на вопрос о возможности нового обращения Путина
Российский лидер Владимир Путин, если посчитает необходимым, обратится к россиянам с обращением по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Емельянов: на Евро-2021 молодёжная сборная России будет биться за место в тройке
Роман Емельянов, полузащитник «Урала» и экс-футболист молодёжной сборной России, прокомментировал выход молодёжки на Евро-2021.
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Лавров ответил на вопрос о самых красивых местах в мире и в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» ответил на вопрос журналистов о самых красивых местах в мире и стране.
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Лавров оценил заявления США о договорённостях по вооружениям
Глава МИД России Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления американской стороны о договорённостях с Москвой по стратегическим вооружениям. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда»
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Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьером
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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В Красноярске автобус столкнулся с грузовым автомобилем
Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Советском районе Красноярска, пострадали четыре человека.
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Сергей Шнырёв рассказал о фильме «Никто, кроме нас...»
Актёр Сергей Шнырёв рассказал о фильме Сергея Говорухина «Никто, кроме нас...», в котором сыграл военного журналиста.
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Эксперт прокомментировал планы по разработке цифрового рубля
Доктор экономических наук Константин Ордов прокомментировал сообщение о том, что Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.
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Гончаренко отметила прогресс Трусовой
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка страны в Москве.
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В России предложили снимать отпечатки пальцев у приезжих из стран ЕАЭС
В России предложили ввести обязательный медосмотр и дактилоскопию для граждан из стран ЕАЭС, которые приезжают без визы и остаются в стране дольше месяца. Соответствующий законопроект МВД поступил на рассмотрение правительства.
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Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы»
Режиссёр Евгений Писарев рассказал о мюзикле «Шахматы», премьера которого запланирована на 22 октября.
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Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сложную ситуацию, складывающуюся в зоне нагорнокарабахского конфликта.
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Президент ACA: думаю, что бой Исмаилова со Штырковым актуален
Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко поделился мнением относительно боя между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
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Госсекретарь Совбеза Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили безопасность
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудили вопросы международной и региональной безопасности.
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Лавров рассказал о русофобском меньшинстве в ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и КП заявил, что Европейский союз не может справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует развитие отношений с Россией.
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Матыцин высказался о заболеваемости коронавирусом в игровых видах спорта
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал увеличение числа заболевших коронавирусом спортсменов, произошедшее после возобновления соревнований в игровых видах.
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Сервис «Яндекс.Такси» приостановит работу в Румынии
Онлайн-сервис заказа такси «Яндекс.Такси», который работает в других странах под брендом Yango, приостановит работу в Румынии в связи с особенностями местного регулирования.
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Экс-глава Удмуртии осужден на 10 лет колонии за взятки
Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву, он осуждён на десять лет колонии строгого режима за получение взяток.
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СМИ: Футболист «Спортинга» Ристовски отказался переходить в «Динамо»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовски отказался переходить в московское «Динамо», несмотря на договорённость между клубами.
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Лавров заявил о несогласии России с позицией Турции по Карабаху
Россия не согласна с позицией Турции относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В Нальчике произошёл крупный пожар в строящемся доме
В Кабардино-Балкарской Республике в Нальчике произошёл пожар в строящемся здании на площади 2,5 тыс. кв. м.
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Краснов провёл приём граждан и предпринимателей в Петропавловске-Камчатском
Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл приём граждан и предпринимателей в Петропавловске-Камчатском.