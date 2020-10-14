Figaro: 7 стран договорились с США об освоении Луны — среди них нет ни Китая, ни России

Семь стран поддержали предложенные США «Соглашения Артемиды» об освоении Луны и других небесных тел, заявили в НАСА. Однако, как уточняет Le Figaro, ни Китая, ни России среди них нет, поскольку в Москве считают этот документ слишком «америко-центричным».

В НАСА объявили, что уже семь стран подписали «Соглашения Артемиды», которые дают юридическую базу для новой волны освоения Луны и других небесных тел. Кроме того, там оговаривается создание так называемых зон безопасности. Как пишет Le Figaro, к соглашениям присоединились Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, ОАЭ, Великобритания.

Впрочем, в этом списке нет пока ни Китая, ни России. От этого, как отмечает издание, есть опасность, что в космосе получится «Дикий Запад», поскольку международный договор от 1967 года весьма пространно трактует вопросы эксплуатации внеземных ресурсов.

Между тем, НАСА хотела бы поскорее создать такой режим, при котором частные компании смогли бы работать на других планетах.

Два американских астронавта, как ожидается, выйдут на поверхность Луны в 2024 году. И НАСА хочет привлечь другие страны к строительству министанции на лунной орбите. Штаты предвкушают, что это будет самая крупная программа такого рода за всю историю, поэтому они хотят создать большую коалицию стран. Россия же отметила, что эта программа слишком «америко-центричная».

В договоре десять ключевых принципов, в том числе прозрачность деятельности, совместимость систем разных стран, обязательство вносить каждый космический объект в каталог, помощь в космосе другим людям, оказавшимся в опасности, обмен научными данными и надлежащее обращение с космическим мусором. Споры вызывает положение о возможности стран создавать «зоны безопасности», чтобы защитить свою деятельность, в том числе по добыче ресурсов — например, воды на Луне.

В соглашении от 1967 года запрещается провозглашение национального суверенитета над чем-либо в космосе. НАСА же опирается на другой пункт того договора, гласящий о запрете потенциально вредной деятельности, чтобы создать эти «зоны безопасности», пишет Le Figaro.