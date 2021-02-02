Independent: «выглядит абсолютно счастливой» — компания Маска вживила в мозг обезьяны чип, чтобы она могла играть в видеоигры

Стартап Илона Маска Neuralink сумел вживить в мозг обезьяны беспроводный чип, чтобы та сумела с его помощью играть в видеоигры, пишет The Independent. По словам самого Маска, обезьяна «выглядит абсолютно счастливой», в то время как в перспективе подобные имплантаты могут использоваться не только для развлечения, но и лечения заболеваний мозга и телепатии.

Илон Маск продемонстрировал, что его стартап Neuralink сумел вживить в мозг обезьяны беспроводной чип, чтобы та смогла с его помощью играть в видеоигры, пишет The Independent.

Миллиардер, который также возглавляет компании SpaceX и Tesla, заявил, что обезьяна «выглядит абсолютно счастливой», а центры Neuralink соответствуют всем законодательным требованиям США. В частности, Маск отметил, что его стартап добился определённого прогресса и начал ставить эксперименты не только на свиньях, но и на обезьянах.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Она выглядит абсолютно счастливой. На несчастливую обезьяну она непохожа. Даже не видно, куда был вставлен нейронный имплантат. Он не причиняет неудобств, а обезьяна выглядит вполне нормально», — добавил Маск.

По словам бизнесмена, инспектор Министерства сельского хозяйства США описал лабораторию Neuralink как «самый прекрасный центр для обезьян», который он когда-либо видел. «Ради обезьян мы постарались, — сообщил Маск. — Сейчас мы пытаемся понять, можно ли дать обезьянам возможность играть в мысленный пинг-понг друг с другом? Это было бы довольно круто».

Стартап по созданию нейрокомпьютерного интерфейса, основанный Маском в 2016 году, ставит перед собой задачу внедрения в человеческий мозг чипов, которые будут способны обеспечить высокоскоростную связь между людьми и компьютерами. В краткосрочной перспективе Neuralink собирается использовать беспроводные чипы для лечения заболеваний головного мозга. Однако в долгосрочной перспективе планы стартапа выглядят крайне амбициозно и варьируются от создания «симбиоза человек-ИИ» до того, что Маск обозначил термином «концептуальная телепатия».

В рамках подобной парадигмы предполагается, что люди будут мыслить некими «комплексными сериями концепций», а затем напрямую передавать их другому человеку. «Это значительно улучшило бы качество связи и её скорость», — заметил Маск.

Кроме того, по его словам, чипы могут позволить человеку сохранять состояние его мозга. «Если вы умрёте, ваша конфигурация сознания может вернуться в виде другого человеческого тела или тела робота… Вы можете решить, хотите ли вы быть роботом, человеком или кем-то ещё», — объяснил предприниматель.