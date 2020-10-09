BI: более 700 спутников в космосе — Маск анонсировал пробный запуск глобального интернета

В рамках своего проекта глобального высокоскоростного интернета Starlink Илон Маск отправил в космос ещё 60 новых спутников, таким образом число аппаратов компании на орбите превысит 700 единиц, пишет Business Insider. Как объявил предприниматель, как только новые спутники достигнут своих позиций, Starlink сможет начать публичное бета-тестирование в США и, возможно, Канаде.

Предприниматель Илон Маск ещё на шаг приблизился к своей мечте обеспечить быстрый интернет удалённым уголкам Земли, сообщает Business Insider.

Во вторник 6 октября в рамках своего проекта Starlink компания SpaceX запустила на земную орбиту 60 новых спутников. Таким образом, по данным Ars Technica, общее число аппаратов Starlink в космосе перевалило за 700. По словам Маска, этого достаточно для публичного бета-тестирования.

«Как только эти спутники достигнут обозначенных позиций, мы сможем начать достаточно масштабное публичное бета-тестирование в северной части США и, надеюсь, на юге Канады», — объявил после запуска глава SpaceX в своём Twitter.

Отвечая на вопросы комментаторов, Маск пояснил, что бета-версию проекта будут тестировать в том числе в городе Детройт и пригороде, а также в городе Анн-Арбор — оба находятся в американском штате Мичиган. Также предприниматель заверил, что как только компания получит соответствующие разрешения, высокоскоростной интернет смогут опробовать и жители других стран.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Как отмечает Business Insider, Маск не уточнил, когда именно, как ожидается, новые спутники достигнут места назначения. По оценкам эксперта Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, это может произойти не ранее февраля.

Издание напоминает, что ранее, в апреле этого года, Маск обещал начало публичного тестирования уже осенью. Также в мае 2019 года он утверждал, что для коммерческого использования Starlink на первых порах будет достаточно уже 400 спутников для США и 800 — для «значительного» глобального покрытия.

Публичное тестирование в ограниченном формате действительно началось осенью — в сентябре в штате Вашингтон, однако доступен сервис был только военным и спасательным службам, добавляет Business Insider. При этом конечная цель Starlink — вывести на орбиту целых 42 тыс. спутников, которые обеспечат высокоскоростной интернет даже в самых удалённых частях мира, где связь обычно не ловит.

Правда, как подчёркивает издание, далеко не все рады такому масштабному проекту. Многие астрономы выражают обеспокоенность относительно того, что столь большое количество спутников может помешать исследовательской работе.