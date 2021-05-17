И повторится всё, как встарь: FP призвал предотвратить «колониальные» войны в космосе с помощью дипломатии

Активизация деятельности многих держав в космосе при отсутствии прозрачной архитектуры договоров, регулирующих поведение за пределами Земли, грозит как захламлением орбиты мусором, так и новыми конфликтами в «колониальном» стиле, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, мировым державам пора воспользоваться механизмами ООН для того, чтобы прийти к консенсусу и установить правила игры в космосе, что поспособствует прогрессу человечества в целом.

На прошлой неделе весь земной шар нервно посматривал в небеса, ожидая неконтролируемого падения основной ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б», задачей которой было доставить модуль космической станции Тяньхэ на орбиту. Хотя вероятность падения космического мусора в населённый район обычно мала, этот шанс всегда выше нуля — и подобные инциденты бывали и раньше. Однако на этот раз всё прошло как надо: обломки китайской ракеты рухнули в Индийский океан. Однако ситуация по-прежнему остаётся серьёзной, учитывая, что после запуска похожей ракеты появились сообщения о том, что ряд обломков попал в здания в Кот-д'Ивуаре. К счастью, тогда обошлось без жертв, пишет Foreign Policy.

Подобные инциденты говорят о том, что назрела настоятельная необходимость создать международные нормы, которые затронут проблему роста количества игроков, действующих как в дальнем космосе, так и на околоземной орбите. В частности, по мнению ряда учёных, Китай мог бы спроектировать «Чанчжэн-5Б» таким образом, чтобы он был оснащён двигателями, регулирующими место входа ракеты в атмосферу, что значительно снизило бы опасность для людей.

В условиях стремительной активизации деятельности в космосе контроль за траекториями космических аппаратов и их подсистем — это не только насущная проблема для землян, но и ключевой фактор в плане замедления захламления орбиты Земли космическим мусором. Если ничего не предпринимать, густые поля обломков вполне могут стать серьёзным препятствием для самих космических исследований — и поставить под угрозу начало новой эры космических путешествий.

То же самое касается и стремительного развития провайдеров спутникового интернета, которые делают ставку на созвездия небольших спутников, вызывающие вполне обоснованное беспокойство по поводу космического мусора. В том случае, если искусственные мегасозвездия не будут подчиняться неким юридическим нормам, они могут ударить по астрономии как науке, так как они будут мешать телескопам, с помощью которых учёные исследуют историю Вселенной, астрофизические явления, а также ищут признаки жизни за пределами Солнечной системы. Геополитическая же конкуренция между западными спутниковыми интернет-провайдерами и системами под эгидой авторитарных государств может принять такие масштабы, что нынешние трения, вызванные соперничеством в сфере 5G, могут в ретроспективе показаться детской игрой.

Более того, не стоит также забывать и о дальнем космосе, где уже куются новые альянсы. Китай и Россия, например, договорились вместе построить на Луне базу, что стало явным выпадом в адрес программы Artemis под эгидой NASA. Между тем, если ОАЭ сумеют вывести спутник на орбиту Марса в течение нескольких дней после того, как это удалось США и Китаю — учитывая, что так уже было в феврале этого года, — то какие ещё другие страны из числа «середнячков» попытаются получить свою долю пирога?

Вашингтон не будет отвечать на эти вопросы в одностороннем порядке. Однако США вполне способны задать тон глобальному диалогу, начав с призыва пересмотреть и обновить нормы космической дипломатии и международного права. Начать США, по мнению журнала, должны с пересмотра Договора о космосе 1967 года, который предназначен для предотвращения «новой формы колониальной конкуренции» за пределами Земли. Кроме того, по условиям этого соглашения его участники не имеют права размещать оружие массового уничтожения на околоземной орбите, небесных телах или же в других точках космического пространства. Тем не менее в последние годы стало очевидным, что Договор о космосе не решает ряда важных проблем.

Поэтому сейчас для стран настало время, чтобы через механизмы ООН подтвердить свою готовность следовать основным положениям договора. Даже сама по себе подобная декларация поспособствует созданию более позитивной атмосферы, которая поможет решить более серьёзные вопросы вроде уведомлений о любой деятельности, способной помешать мирному использованию космоса и его исследованию. Новые регулирующие нормы укрепят архитектуру из взаимных гарантий, снизят напряжённость и погасят возможные очаги конфликта.

Космическая дипломатия также должна включать в себя Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года, которое США, Россия и Китай так и не ратифицировали. Данный договор рассматривает вопрос добычи ресурсов на Луне и провозглашает её использование исключительно в мирных целях. При этом данный документ явно можно применять, когда речь заходит о Марсе или любом ином небесном теле.

Тем не менее на данный момент вопрос добычи ресурсов пока никак не регулируется. Возможно, что в 1970-х годах, когда это соглашение только зарождалось, подобная деятельность была почти немыслима. По этой причине этот документ необходимо срочно пересмотреть.

Эта тема становится особенно актуальной, если вспомнить, что Китай, например, уже заявил о том, что одной из целей его космической программы является добыча на Луне гелия-3, который может стать ключевым компонентом для термоядерных технологий будущего. Провал же в деле создания норм, регулирующих эти вопросы, может иметь далекоидущие последствия для энергетической геополитики XXI века. Кроме того, этот договор никак не затрагивает проблему размещения неядерных вооружений на небесных телах.

И повторяется всё, как встарь: шесть веков назад экспедиции европейцев в западное полушарие и последующая конкуренция за ресурсы привели к бесчисленным войнам и перевернули баланс сил в мире. Эта история может повториться, если мир не вспомнит её уроков.

«Космическая дипломатия должна быть готова к этим вызовам уже сейчас. Космические дипломаты США вместе со специалистами в области науки и техники, могли бы задать тон этому столь необходимому глобальному диалогу. Пока эти проблемы не вылились в открытый конфликт, с помощью дипломатии и науки необходимо разработать меры, регулирующие добычу ресурсов и военные аспекты вопроса в рамках обеспечения оборонительного сдерживания, избегая при этом обострения напряжённости, что послужит расширению охвата космических исследований на благо человечества. Если мы хотим идти в ногу со стремительным развитием науки о космосе и удовлетворить потребность в заключении глобального соглашения, то дипломатия должна стать инструментом для формирования будущего, а не средством урегулирования будущих кризисов. США и международные многосторонние институты могут и должны пойти на этот шаг в 2021 году», — подытоживает Foreign Policy.