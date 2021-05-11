С Земли перешли на космос: CNN предупредил об опасностях мусора на орбите

Всё более активная эксплуатация человеком космического пространства ведёт к появлению на орбите большого количества мусора, который представляет угрозу как для действующих спутников, так и для людей, пишет CNN. Более того, как отмечает канал, даже сгорая в атмосфере космический мусор наносит ущерб земной экологии, уничтожая озоновый слой.

Более 3 млн лет назад представители неизвестного вида гомининов сидели на берегу реки в местечке под названием Ломекви (современная Кения) и мастерили набор каменных орудий. Оставленные ими обломки и крошево от камней может увидеть только намётанный глаз. За прошедшие тысячелетия мусор, производимый людьми, стал куда более разносортным и многочисленным из-за появления новых материалов вроде пластмассы и металлических сплавов. Оставляемый людьми мусор оправдывает существование археологов, однако это также и экологическая проблема, которая начинает приобретать межпланетный характер, пишет CNN.

В 1957 году советский «Спутник-1» стал первым искусственным объектом, запущенным человеком в космос. Это событие положило начало космической гонке и заставило человечество мечтать о каникулах на Луне и колониях на Марсе. Однако впоследствии спутник сошёл с орбиты и через три месяца сгорел при повторном контакте с атмосферой Земли. Так появился первый образец космического мусора.

От алюминиевой сферы размером с баскетбольный мяч и её характерных антенн ничего не осталось. Однако ракету «Чанчжэн-5Б», которая, как ожидается, вернётся на Землю в эти выходные после доставки модуля новой китайской космической станции Тяньхэ на орбиту ждёт, очевидно, совсем иная судьба. Ведь речь идёт об одном из крупнейших неконтролируемых космических объектов, который будет падать на Землю с орбиты. Ракета использует криогенное топливо, поэтому её топливные баки обладают высокой прочностью необходимой для того, чтобы жидкий кислород и водород находились под большим давлением.

В основном опасения насчёт неконтролируемого возвращения 22-тонной ракеты касаются вопроса о том, какой потенциальный ущерб она может нанести на Земле. Однако дело здесь не только в том, что на Землю возвращается некий объект.

Вокруг Земли на высоте от нескольких сотен до более чем 35 тыс. километров вращаются старые спутники, части ракет и мелкие частицы, общая масса которых, по некоторым оценкам, составляет 9 тыс. тонн. В основном мусор сконцентрирован на околоземной орбите. Это означает, что некоторые его фрагменты со временем могут терять высоту и сгорать в атмосфере. Таким образом космический мусор возвращается в атмосферу ежедневно, хотя в основном на него никто не обращает внимания, поскольку он сгорает задолго до падения на Землю.

Повторный вход в атмосферу считается наиболее желательным путём утилизации космического мусора, поскольку таким образом он покидает орбиту, где он потенциально может столкнуться с действующими спутниками, что в свою очередь увеличиват количество мусора, что чревато рисками для космонавтов. Но очень мало внимания уделяется влиянию повторного входа в верхние слои атмосферы и сжиганию мусора — процессу, при котором появляются частицы оксида алюминия, способные оказать воздействие на окружающую среду.

В ходе исследования выхлопных газов ракет выяснилось, что частицы сажи и оксида алюминия остаются в стратосфере и могут способствовать разрушению озонового слоя, который защищает жизнь на Земле от губительного воздействия ультрафиолетового излучения.

По мере роста количества ракетных запусков будет увеличиваться и число космического мусора, и на данный момент трудно сказать, как это может сказаться на атмосфере в долгосрочной перспективе. Количество материалов искусственного происхождения на орбите растёт также и ввиду запусков «мегасозвездий» спутников связи Starlink, с помощью которых SpaceX хочет обеспечить землян недорогим спутниковым интернетом. Хотя пока такие планы влекут за собой не слишком значительные последствия, число спутников на орбите в ближайшее десятилетие может увеличиться с 6 тыс. до 15 тыс. Это означает, что количество повторных входов в атмосферу также будет расти.

«Атмосфера Земли фактически стала эквивалентом свалки для космической промышленности. Люди мусорят на Земле уже миллионы лет, а промышленная революция привела к резкому увеличению объёмов выбросов в атмосферу. Как и в случае океанов, которые принадлежат всем народам, атмосфера считается достоянием всего мира. Поскольку в грядущем десятилетии космическая активность будет становиться всё более заметной, такие события, как возвращение на Землю ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б», напоминает нам о том, что ничего из того, что есть на Земле, нельзя принимать за данность», — подытоживает CNN.