Guardian: обломки китайской ракеты Чанчжэн-5B упали в Индийский океан

Приземление обломков ракеты-носителя Чанчжэн-5B, которая доставила на орбиту первый модуль будущей китайской космической станции, наконец произошло — и, вопреки опасениям, обошлось без разрушений, пишет The Guardian. По информации газеты, китайские СМИ сообщили, что обломки упали в Индийском океане неподалёку от Мальдив.

Обломки ракеты-носителя Чанчжэн-5B, которая в апреле вывела на орбиту модуль китайской космической станции, упали в Индийский океан неподалёку от Мальдивских островов, сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Как уточняется в материале, китайская пресса ранее распространила заявление программы пилотируемых космических полётов Китая, согласно которому обломки ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени и приземлились в районе 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты.

За падением обломков Чанчжэн-5B в мире внимательно следили с прошлой недели из-за опасений по поводу того, что они могут представлять опасность, напоминает обозреватель The Guardian. Впрочем, МИД КНР ещё в пятницу заявил, что большая часть обломков сгорит в атмосфере, и что вероятность каких-либо разрушений на Земле крайне мала, отмечает журналист.

Ракета Чанчжэн-5B, состоящая из центрального блока и четырёх ускорителей, была запущена с космодрома «Вэньчан» 29 апреля и успешно вывела на орбиту модуль «Тяньхэ», который в будущем станет жилым модулем китайской космической станции, сообщает The Guardian. По информации газеты, для завершения строительства станции понадобится ещё десять подобных запусков.

Ракеты Чанчжэн-5 играют важнейшую роль в космических амбициях Китая — их будут использовать и для доставки на орбиту модулей и экипажа китайской космической станции, и для запуска зондов на Луну и даже Марс, пишет автор статьи.

Запуск Чанчжэн-5B на прошлой неделе стал для этой модификации ракеты вторым, отмечает журналист. Свой первый полёт она совершила в мае прошлого года, причём тогда её обломки рухнули на Кот-д’Ивуар, повредив несколько зданий; о пострадавших, впрочем, не сообщалось.