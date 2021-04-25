Не только престиж, но и прагматика — France 24 оценил российские планы на свою космическую станцию

Россия объявила, что выходит из программы использования МКС и будет строить собственную космическую станцию. Как отмечает France 24, на первый взгляд кажется, что это связано с разногласиями между Россией и Западом. Но на самом деле у этого решения есть и сугубо практическая причина.

Россия объявила о том, что выходит из программы использования МКС в 2025 году. Официальный представитель «Роскосмоса» отметил, что Россия будет строить собственную космическую станцию, которую собирается ввести в действие к 2030 году.

По мнению некоторых аналитиков, пишет в своей статье France 24, это важное политическое заявление, в котором сложно не увидеть распространение напряжённости между Россией и Западом на сферу космоса. С 1998 года МКС удавалось выстоять на фоне всех разногласий между странами и стать символом сотрудничества.

Однако, с другой стороны, эксперты отмечают, что это решение продиктовано гораздо более прагматичными соображениями. Срок жизни МКС подходит к концу. В теории программа использования станции и должна завершиться в 2025 году. Пусть даже её продлят на несколько лет, США всё равно в итоге прекратят её использование, поскольку запустили программу строительства станции на Луне. А на содержание МКС нужно будет тратить огромные деньги, Россия не хочет этим заниматься.

Плюс, сказалось на ситуации появление новых игроков из частного сектора, способных осуществлять собственные запуски в космос. Годами российские «Союзы» были единственными, кто выводил космонавтов на МКС, получая за это деньги. Теперь же появились ракеты Илона Маска, и для России участие в МКС стало уже не столь выгодным.

Однако Россия заявила не только о выходе из МКС, но и о строительстве новой станции. По словам экспертов, для Москвы важно оставаться на повестке дня в космической тематике. В последнее время чаще говорят об американских или китайских проектах. А для России космос играет важнейшую политическую роль. Космическая мощь страны напоминает россиянам о советских временах, когда их страна была в этой сфере на передовых позициях. Так что российское присутствие в космосе — это часть общей стратегии Путина, в рамках которой он пытается вписать свою политику в логику той эпохи, приводит автор статьи мнение экспертов.

Впрочем, речь не только о престиже. Если США используют свою мягкую власть, а Китай — экономику, то Россия сделала ставку на космос как средство дипломатии. Так что российская космическая станция может быть интересной картой, которую можно разыграть. С её помощью Москва сможет протянуть руку тем странам, у кого нет средств на собственную космическую программу, например, Северной Корее или государствам Латинской Америки.

Но такую станцию ещё нужно построить. Как отмечают французские эксперты, у России есть возможности, чтобы её построить и запустить до 2030 года, но вопрос в том, сможет ли Москва выделить на это необходимый бюджет. Россия уже строит особый модуль для МКС, который может служить и новой космической станцией, но он не в центре внимания «Роскосмоса». Он в большей степени сосредоточен на том, чтобы закончить космодром Восточный, ввести в работу новое поколение ракета-носителей и усилить свой арсенал спутников. Учитывая санкции, при которых живёт Россия с 2014 года, ей может быть сложно найти бюджет ещё и на станцию.

Возможно, Россия присоединится к Китаю, тем более что он уже строит свою космическую станцию. «В таком случае космическая геополитическая карта станет всё больше похожа на геополитическую карту Земли», — пишет France 24. У Москвы и Пекина уже есть проект общей станции на Луне, и строительство общей космической станции будет отголоском их сближения на земле.