WION: мечты сбываются — первая женщина-астронавт ОАЭ дарит надежду подрастающим поколениям

Первой арабской женщиной-космонавтом станет 27-летняя жительница ОАЭ Нура Аль-Матруши. Она была отобрана из 4 тыс кандидатов. Как сообщает WION, её выбор имеет историческое значение не только для арабского мира, но и для женщин по всему миру: это станет «лучом надежды» для всех желающих рискнуть покинуть пределы земли.

ВЕДУЩАЯ: Женщина из Объединённых Арабских Эмиратов собирается разбить «стеклянный потолок» в космосе. Её зовут Нура Аль-Матруши, и она была выбрана для подготовки в качестве космонавта. Как только подготовка будет завершена, она станет первой арабской женщиной, которая отправится в космос. Её выбор имеет историческое значение не только для арабского мира, но и для женщин по всему миру. Вот почему.

Познакомьтесь с Нурой Аль-Матруши, членом второй группы, принимающей участие в программе подготовки астронавтов ОАЭ. Космос был страстью Норы с детства. Теперь она её воплотит.

27-летняя женщина была отобрана в качестве первой в арабском мире женщины-космонавта. О её выборе сообщил сам шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Правитель Дубая рассказал, что Нура была выбрана из 4 тысяч претендентов. Теперь она направится в Техас, чтобы пройти подготовку в Космическом центре НАСА имени Линдона Джонсона.

Аль-Матруши родилась в 1993 году и имеет степень бакалавра в области машиностроения. Она является членом Американского общества инженеров-механиков и имеет солидный послужной список в научной области.

Её выбор имеет историческое значение не только для арабского мира, но и для женщин по всему миру. С самого начала в космической отрасли преобладали мужчины. По состоянию на 2020 год в космосе побывали по меньшей мере 566 человек, но только 65 из них — женщины. Это 11,5% всех космических путешественников.

Первой женщиной в космосе стала российский космонавт Валентина Терешкова ещё в далеком 1963 году. Но с тех пор лишь немногие женщины смогли стать космонавтами. Америка впервые отправила женщину в космос лишь в 1983 году: Салли Райд являлась членом экипажа шаттла STS-7.

Включение Нуры Аль-Матруши в космическую программу ОАЭ свидетельствует о приверженности шейхства делу укрепления гендерного равенства во всех секторах. И оно становится лучом надежды для женщин во всем мире, желающих рискнуть выйти за пределы земли.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.