France 3: «спасибо, Гагарин» — полёт первого космонавта проложил человечеству дорогу в космос

Полёт Юрия Гагарина вокруг Земли стал большим шагом для всего мира — он открыл людям дорогу в космос, и за это ему благодарно всё человечество, рассказывает France 3. В честь 60-летней годовщины этого знаменательного события французский телеканал вспоминает о деталях секретной миссии и личности первого космонавта, который стал символом и амбассадором Советского Союза.

Улыбка Юрия Гагарина перед взлётом вызывает восхищение. Его выбрали среди элиты советских лётчиков-истребителей в том числе благодаря стальным нервам. Полёт 12 апреля 1961 года является секретной миссией, космодром Байконур даже не отмечен на картах. 27-летний Гагарин ростом 157 сантиметров проскальзывает в ракету, которая создавалась для направления ядерного заряда. Никто не может сказать, выживет ли он: по самым оптимистичным предположениям, у него один шанс из двух.

СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ, конструктор ракеты: Желаем вам доброго полёта!

Зажигание. Сердце Гагарина стучит как бешеное — он этого не показывает. По радио на протяжении всего взлёта он успокаивает команду на земле: «Всё нормально, всё нормально».

ЮРИЙ ГАГАРИН: Наблюдаю Землю. Различаю складки местности, лес, облака.

ЖАН-ФРАНСУА КЛЕРВОЙ, французский космонавт: Первые слова Гагарина показывают, каким фантастическим приключением является путешествие в космосе, и все астронавты, которые там побывали, очень быстро чувствовали себя хорошо. Чувствовали способность думать, работать. Спасибо, Гагарин, за то, что открыл нам дверь в это новое приключение в истории человечества.

Капсула несётся со скоростью 28 тысяч километров в час — 1 час 45 минут для того, чтобы облететь вокруг Земли. Советский Союз, уверенный в успехе, наконец объявляет о запуске.

ЮРИЙ ЛЕВИТАН, диктор Всесоюзного радио: Говорит Москва! Первым человеком в космосе стал гражданин Советского Союза.

Советский Союз ликует, весь остальной мир ошеломлён. Соединённые Штаты унижены в разгар холодной войны.

По официальной информации, приземление прошло хорошо, но в реальности это был кошмар. При входе в атмосферу Гагарин теряет контроль над аппаратом, почти теряя сознание, он катапультируется и приземляется в поле. Капсула разбивается о землю — к счастью, пустая.

ТОМА ПЕСКЕ, французский космонавт: В то время действительно не знали, с чем имеют дело. Отправляя людей в космос, не было никакой уверенности, увидят ли их потом живыми. В России, можно сказать, существует настоящий культ личности Юрия Гагарина. Они очень гордятся той эпохой и имеют на это полное право.

Гагарину предстояло взяться за вторую миссию: после триумфа на Красной площади он начинает праздничное кругосветное путешествие. С ним он справился так же идеально.

ЮРИЙ ГАГАРИН: Увидеть своими глазами Родину из космоса — один из лучших моментов моей жизни.

Это идеальный амбассадор.

АНН-МАРИ ВОТЕЛЬ, автор книги о Гагарине «Русская звезда»: Он сам по себе был воплощением Советского Союза: сын крестьянина, у него диплом формовщика-литейщика. Всё, чему он дальше научился, кем он стал в жизни — с дипломом литейщика стать лётчиком-истребителем — подарил ему Советский Союз. Мы хорошо знаем, что позднее в интервью он станет совершенно потрясающим символом (СССР. — ИноТВ).

Советские власти исключили его из космической программы: он стал слишком ценным. В 1968 году целью является Луна. На пороге депрессии Гагарин наконец возобновил тренировки и снова начал улыбаться, но погиб в 34 года во время испытательного полёта.