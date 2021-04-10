France 3: спустя 60 лет Россия продолжает гордиться подвигом Гагарина

Полёт Юрия Гагарина вокруг Земли 12 апреля 1961 года стал одним из важнейших событий в истории всего человечества, напоминает France 3 накануне 60-летней годовщины этого события. По сей день Россия поддерживает память о первом в мире космонавте и продолжает гордиться, что именно СССР смог проложить будущим поколениям дорогу в космос.
Через несколько мгновений этот человек совершит один из самых великих подвигов в истории человечества. 12 апреля 1961 года, на космодроме Байконур в СССР начало десятого, Юрий Гагарин только что поднялся на первую ступень ракеты «Восток». Его пульс непривычно подскочил с 64 до 157 ударов в минуту. Он знает, что вероятность выжить — 50 на 50.
ЮРИЙ ГАГАРИН:Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов.
В 9:07 из сопла вырвался огонь: запуск ракеты. Через 11 минут космический корабль вышел на орбиту. На высоте 250 км Гагарин передал своё первое сообщение:
ЮРИЙ ГАГАРИН:Я вижу Землю. Вижу складки местности, леса, облака.
Этот первый 89-минутный полёт вокруг Земли с человеком на борту стал одним из главных событий истории.
АЛЕН СИРУ, главный редактор журнала Ciel et Espace («Небо и космос»):Подвиг Гагарина — это в конечном итоге переход от одной эры к другой. Впервые человек увидел Землю сверху, он облетел вокруг Земли: это сравнимо с Христофором Колумбом и в то же время это исключительный подвиг для человечества.
Всего через два дня после приземления новость об успешном полёте в космос облетела весь мир. Перед огромной толпой Юрий Гагарин получил награды от советских лидеров того времени — Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева.
Национальный герой умер в возрасте 34 лет во время учебного полёта на самолёте-истребителе. В настоящее время десятки памятников с его портретами напоминают о подвиге Гагарина по всей России — России, которая продолжает гордиться тем, что проложила человечеству дорогу в космос.
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