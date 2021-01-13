СТРАНА: «Королёв-баттл» — Украина поспорила с Россией о создателе советских ракет

В годовщину дня рождения легендарного конструктора Сергея Королёва в Twitter разгорелся спор, в который оказались вовлечены официальные аккаунты России и Украины, а также «Роскосмос», американский миллиардер Илон Маск и украинский президент Владимир Зеленский. Пользуясь случаем, Зеленский даже пригласил Маска посетить музей имени Королёва в Житомире, сообщает «СТРАНА». Журналисты попытались разобраться, чем завершился этот онлайн-баттл.

День рождения основоположника космонавтики Сергея Королёва стал поводом для спора на официальных страницах России и Украины в Twitter, причём дискуссии разошлись затем по разным соцсетям, сообщает «СТРАНА». В тему оказались также вовлечены «Роскосмос», американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск, а позднее и президент Украины Владимир Зеленский. Пользуясь случаем, Зеленский даже пригласил Маска в Житомир, где расположен музей гениального конструктора, отмечается в статье.



В ходе этих споров стало очевидно, что Россия сразу вспомнила о дне рождения легендарного конструктора, а Украина — только после публикации Илона Маска, предварительно поругавшись с россиянами в соцсетях, пишет «СТРАНА». Всё началось с того, что на официальной странице России в Twitter Королёва назвали легендарным советским инженером-ракетчиком, поясняется в статье.



В публикации говорилось о том, что 12 января исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королёва — легендарного советского ракетостроителя, конструктора и учёного, которого по праву называют «отцом» космических полётов за его многочисленные достижения в этой сфере.



Эту публикацию попытались оспорить на официальной странице Украины в Twitter, разместив там пост о том, что сам Королёв называл себя «украинцем», поскольку родился в Житомире и вырос в Киеве. В то время как в России в советские времена ему пришлось отбывать шесть лет в исправительно-трудовом лагере на Колыме по обвинению в «контрреволюционной деятельности», подчёркивалось в ответном посте.



Правда, в украинском аккаунте, описывая образовательную биографию Королёва, не стали упоминать о том, что из Киевского политехнического института будущий ученый сам перевёлся в Московское высшее техучилище имени Баумана, отмечается в статье: «Хотя в любом случае это спор ни о чём, так как все перемещения Королёва происходили в рамках одного государства — СССР, и особо не было разницы, в каком именно советском городе он учился».



Впрочем, на этом страсти не прекратились, пишет «СТРАНА». Новую публикацию в честь дня рождения Королёва разместил в Twitter «Роскосмос», также назвав его «советским» конструктором и основоположником практической космонавтики. На это отреагировал даже основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX Илон Маск. «Он был великолепен», — прокомментировал Маск этот пост на русском языке.



Он был великолепен — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021



Примечательно, что ранее Маск также крайне уважительно высказывался о Королёве и даже сообщил прошлым летом, что пообщался с членами семьи легендарного контструктора по видеосвязи, говорится в статье. Вслед за комментарием Маска в дискуссию решил вмешаться и президент Украины Владимир Зеленский, который также через Twitter пригласил американского миллиардера посетить музей космонавтики имени «великого украинского учёного, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва» в Житомире.



Под этим постом Зеленского другие пользователи Twitter начали публиковать фотографии различных архивных документов, где Королёв числился то русским, то украинцем, сообщается в статье: «Как видим, получилась странная история: сначала МИД начал зачем-то ругаться с россиянами по поводу того, что Королёв сидел (как будто его посадили в путинские годы). Потом Зеленский, видимо, заревновав, что Илон Маск обсуждает конструктора с Россией, а не с Украиной, решил отметиться на этой теме».



В результате, вместо того чтобы самостоятельно напомнить миру о дне рождения знаменитого земляка, Украина в итоге лишь реагировала на посты русских и американцев, подчёркивается в статье. «Хотя могла бы и первой почтить память Королёва, а не вдаваться в исторические и геополитические дискуссии. Но видимо, это и было главной целью, а не собственно увековечивание памяти знаменитого учёного», — пишет «СТРАНА».



Всё это действительно спровоцировало в итоге полемику в разных соцсетях, где начали вспоминать различные этапы жизни Королёва в советское время. При этом Государственное космическое агентство Украины (аналог «Роскосмоса», которому ответил Илон Маск) вспомнило о памятной дате лишь к концу дня и разместило на Facebook соответствующую публикацию только в восемь часов вечера, намеренно исправив время публикации на более раннее, отмечается в статье.



Аналогичная новость на собственном сайте агентства тоже появилась только к вечеру, причём текст был полностью скопирован с поздравления, которое ещё с утра опубликовал музей имени Королёва в Житомире, констатирует автор: «Кстати, только сам музей Королёва сегодня и отметил его годовщину — к его бюсту возложили цветы».



Первую треть своей жизни Сергей Королёв провёл на Украине: он родился в Житомире, жил в Нежине, затем в Киеве, учился в гимназии в Одессе, напоминает «СТРАНА». Позднее поступил в Киевский политехнический институт, откуда перевёлся в Московское высшее техническое училище имени Баумана, после чего всю свою конструкторскую карьеру делал в Москве.



Под руководством Королёва в 1957 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Именно благодаря его разработкам в космосе побывали животные, а 12 апреля 1961-го впервые в мире был осуществлён полёт человека в космос, с которого началась эра пилотируемой космонавтики. При его участии также были созданы первые космические аппараты для исследования космических объектов серий «Луна», «Венера», «Марс», «Зонд», отмечается в статье.



Музей космонавтики имени Королёва был открыт в Житомире ещё в 1970 году в том самом доме, где конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королёвых. Позднее в 1990-х годах в отдельном здании была открыта вторая экспозиция музея «Космос». Там представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-27», макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.



Кроме того, в музее имеется уникальный симулятор, благодаря которому можно испытать ощущения полёта в космос. Раньше аналогичные тренажёры использовали для подготовки профессиональных пилотов, отмечает «СТРАНА».