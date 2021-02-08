France 2: «революция для церкви» — вторым человеком в синоде Ватикана впервые стала женщина

На пост заместителя генерального секретаря ватиканского синода впервые в истории католической церкви была назначена женщина — французская монахиня Натали Бекар, передаёт France 2. Как сообщает телеканал, это решение стало личным выбором папы Франциска, посчитавшего, что на ответственных постах в Ватикане должно быть больше женщин. Как подчёркивается в репортаже, до настоящего времени синод оставался исключительно мужским собранием.

ЛЕЙЛА КАДДУР, ведущая France 2: Возможно, в Ватикане открылась одна из дверей. На пост заместителя генерального секретаря синода — закрытого парламента, где до сих пор заседали исключительно мужчины, — была назначена женщина. Узнаем об этом подробнее от Альбана Микоци, который находится с нами на прямой связи из Рима. Добрый день, Альбан. Это ведь происходит впервые в истории в церкви?

АЛЬБАН МИКОЦИ, корреспондент France 2 в Риме: Да, на этом уровне ответственности это впервые. Женщина — заместитель госсекретаря, то есть второй человек в синоде, ватиканском парламенте. Это был личный выбор папы Франциска, который счёл, что у женщин должно быть больше ответственных постов в католической церкви. Он также лично выбрал Натали Бекар, французскую монахиню в возрасте около 50 лет. Представляю вам её портрет, снятый сегодня утром в Риме Мануэлем Карелло и Валери Паран.

Женщина — второй человек в синоде. Для церкви это революция. Натали Бекар — французская монахиня из Парижского региона. Она вступает в должность завтра и не сможет давать интервью до этого момента. Однако её назначение стало мощным сигналом — так оно было воспринято французскими католиками, которых мы встретили в Риме сегодня утром.

ЖЕНЩИНА: Теперь женщина выйдет на передний план и сможет выразить нашу чувствительность, которая будет дополнять мужскую. В общем, я очень-очень довольна.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Женщины — это будущее всего мира. И почему бы им не стать будущим церкви?

Синод в некоторой степени играет роль парламента католической церкви. Регулярно собираемый папой этот орган обсуждает все общественные и религиозные вопросы, такие как возможность рукоположения женатых священников или борьба с сексуальными злоупотреблениями. До сегодняшнего дня это собрание было исключительно мужским. Натали Бекар получит там право выступления и голоса, а также сможет продвигать определённые темы. Долгое время занимавшаяся образованием молодёжи, она расчитывает донести до синода их тревоги и стремления и заставить церковь услышать их. Натали Бекар страстно увлечена парусным спортом. Она знает, что на новой должности ей придётся столкнуться с кое-какими страшными бурями.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2021 года.