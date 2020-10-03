Hill: из-за наплыва исков о сексуальных домогательствах одна из епархий Нью-Йорка объявила о банкротстве

Одна из епархий Римско-Католической церкви, расположенная в пригороде Нью-Йорка, объявила о банкротстве в четверг после того, как против неё было подано более 200 судебных исков о сексуальных домогательствах со стороны духовенства, пишет The Hill.

Епархия Роквилл-Сентра на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, стала крупнейшей в США, подавшей заявление о признании её банкротом.

Епископ Джон Оливер Баррес объявил о решении в видео, размещённом на сайте епархии. В частности, он заявил, что не может позволить себе выступать в качестве ответчика по всем делам о сексуальном насилии.

«Стало ясно, что епархия не сможет продолжать выполнять свои духовные, благотворительные и образовательные миссии, если продолжит нести всё более тягостное бремя судебных издержек, связанных с этими делами», — заявил Баррес в этом видео.

Епископ также добавил, что пандемия COVID-19 «усугубила» серьёзные финансовые издержки от судебных разбирательств.

«Наша цель — обеспечить справедливую и соразмерную компенсацию всем пережившим сексуальное насилие со стороны духовенства, а не только тем немногим, кто первым подал иск», — добавил он.

По словам Барреса, в рамках независимой программы по примирению и компенсациям, начатой в 2017 году, уже произведены выплаты примерно 320 жертвам сексуального насилия со стороны духовенства, что «истощило» финансы епархии.

Епископ отметил, что епархия и дальше будет проводить службы, а сотрудникам будет выплачиваться заработная плата. Он также напомнил, что приходы и школы — это отдельные юридические лица и, «как ожидается, они продолжат работать в обычном режиме».