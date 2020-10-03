Hill Оригинал

Hill: из-за наплыва исков о сексуальных домогательствах одна из епархий Нью-Йорка объявила о банкротстве

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одна из католических епархий штата Нью-Йорк объявила о своём банкротстве, пишет The Hill. Её руководство пояснило, что было вынуждено пойти на этот шаг после того, как против епархии было подано более 200 судебных исков о сексуальных домогательствах со стороны духовенства.
Hill: из-за наплыва исков о сексуальных домогательствах одна из епархий Нью-Йорка объявила о банкротстве
Reuters
Одна из епархий Римско-Католической церкви, расположенная в пригороде Нью-Йорка, объявила о банкротстве в четверг после того, как против неё было подано более 200 судебных исков о сексуальных домогательствах со стороны духовенства, пишет The Hill.
 
Епархия Роквилл-Сентра на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, стала крупнейшей в США, подавшей заявление о признании её банкротом.
 
Епископ Джон Оливер Баррес объявил о решении в видео, размещённом на сайте епархии. В частности, он заявил, что не может позволить себе выступать в качестве ответчика по всем делам о сексуальном насилии.
 
«Стало ясно, что епархия не сможет продолжать выполнять свои духовные, благотворительные и образовательные миссии, если продолжит нести всё более тягостное бремя судебных издержек, связанных с этими делами», — заявил Баррес в этом видео.
 
Епископ также добавил, что пандемия COVID-19 «усугубила» серьёзные финансовые издержки от судебных разбирательств.
 
«Наша цель — обеспечить справедливую и соразмерную компенсацию всем пережившим сексуальное насилие со стороны духовенства, а не только тем немногим, кто первым подал иск», — добавил он.
 
По словам Барреса, в рамках независимой программы по примирению и компенсациям, начатой в 2017 году, уже произведены выплаты примерно 320 жертвам сексуального насилия со стороны духовенства, что «истощило» финансы епархии.
 
Епископ отметил, что епархия и дальше будет проводить службы, а сотрудникам будет выплачиваться заработная плата. Он также напомнил, что приходы и школы — это отдельные юридические лица и, «как ожидается, они продолжат работать в обычном режиме».
 
Более 200 судебных исков были поданы после того, как в Нью-Йорке был принят закон о детях-жертвах, который предоставил людям любого возраста, пережившим в детстве сексуальное домогательство, годичный срок для возбуждения дела, пишет The Hill.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
банкротство иск католическая церковь суд США финансы церковь
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров