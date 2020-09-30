Radio Zet: сторонники ЛГБТ облаяли в центре Варшавы защитников семейных ценностей, но это им не помогло

Необычные сцены имели место рядом с центральной станцией метро в Варшаве. Там участники молодёжного «Крестового похода» организовали акцию «Стоп ЛГБТ». Волонтёры, молодые католики среди прочего играли на волынке, призывая к противодействию движению сексуальных меньшинств. В какой-то момент реакция группы молодых людей на призывы «Крестового похода» выразилась в лае. В сети уже появились видео с места событий, пишет на портале Radio ZET польский журналист Блажей Макаревич.

Молодёжный «Крестовый поход» уже несколько дней собирает подписи под законопроектом «Стоп ЛГБТ». Добровольцы этой организации по всей стране призывают сражаться с ЛГБТ. «Волонтёры молодёжного «Крестового похода» продолжают защищать ценности семьи и общественной морали. Они собирают подписи за гражданскую законодательную инициативу «Стоп ЛГБТ», — утверждают активисты «Крестового похода».

Молодой активист левого крыла Адам Кудыба написал в Twitter: «Крестовый поход правых идиотов, которым католицизм прожёг все извилины в их мозгах».

Krucjata prawicowych idiotów, którym katolicyzm przepalił wszystkie zwoje w mózgu. pic.twitter.com/DQUfrNA77m — Adam Kudyba (@AdamKudyba) September 26, 2020

«Если бы кто-нибудь однажды сказал мне, что, гуляя по Варшаве, я встречу людей с транспарантами, играющими на волынке, и другие будут лаять на них, я бы не поверил, и даже просматривая эту запись сейчас, я всё ещё не верю», — написал в Twitter Дариуш Матецки, из городской власти Щецина.

Komentarz kolegi: "Jakby mi ktoś kiedyś powiedział że idąc Warszawą spotkam ludzi ze sztandarami grających na dudach a inni ludzie będą na nich szczekać to nie uwierzyłbym, i nawet oglądając to nagranie dalej nie wierzę" pic.twitter.com/2Zy3TGdW7F — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 27, 2020

Согласно информации в соцсетях, протест в виде лая не подействовал, волонтёры молодёжного «Крестового похода» продолжили свою «миссию» в столице Польши, резюмирует на портале Radio ZET польский журналист Блажей Макаревич.