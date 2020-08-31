1+1: в Одессе двое полицейских пострадали во время проведения ЛГБТ-марша

Во время столкновений с противниками «Марша равенства», устроенного в Одессе представителями ЛГБТ-сообщества, пострадали двое полицейских. Как передаёт «1+1», правоохранители задержали 16 человек, на которых составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение требованиям полицейских.

Сорванный «Марш равенства». Двое полицейских пострадали в Одессе во время столкновений с противниками «Марша равенства», в котором участвовали представители ЛГБТ-сообщества.

Один из правоохранителей получил травму головы, скорее всего, в него попали камнями, другому брызнули в лицо газом из баллончика. Оба полицейских госпитализированы.

Участники «Марша равенства» не пострадали. Их акцию охраняли около двух сотен правоохранителей. Противники марша попытались прорвать оцепление, выкрикивали нецензурные кричалки и в итоге устроили столкновения с полицией. Молодые люди бросались яйцами и применили газ.

Шестнадцать человек задержали. На них составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение требованиям полицейских.

Дата выхода в эфир 31 августа 2020 года.