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Daily Mail: учёные выяснили — среди трансгендеров аутизм диагностируется в шесть раз чаще

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Среди трансгендеров шанс получить диагноз аутизм в шесть раз выше, чем у людей, чей гендер соответствует их полу от рождения, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Кембриджского университета. Кроме того, у трансгендеров чаще диагностируются психические расстройства, особенно депрессии, говорится в статье.
Daily Mail: учёные выяснили — среди трансгендеров аутизм диагностируется в шесть раз чаще
Reuters
У трансгендеров в шесть раз выше шанс получить диагноз аутизм, чем у людей, гендер которых соответствует их полу при рождении, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Кембриджского университета.
 
Исследователи проанализировали информацию о 600 тыс. взрослых, взятую из 5 различных массивов данных. В их числе и 500 тыс. человек, опрошенных в рамках документального фильма канала Channel 4 «У вас аутизм?», который вышел в эфир в 2018 году.
 
Как выяснилось, уровень аутизма среди взрослых трансгендеров значительно выше этого же показателя среди британского населения в целом.
 
В то время как, по оценкам, лишь 1% населения Великобритании находится в аутистическом спектре, среди «гендерно разнообразных взрослых» этот показатель доходит до 6,5%.
 
Кроме того, среди трансгендеров также чаще диагностируются психические расстройства, особенно депрессии.
 
По мнению экспертов, лучшее понимание гендерного разнообразия среди аутичных людей поможет предоставлять им более качественное медицинское обслуживание и постдиагностическую поддержку, пишет Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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болезнь Великобритания исследование ЛГБТ медицина секс-меньшинства
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