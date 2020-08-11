Daily Mail: учёные выяснили — среди трансгендеров аутизм диагностируется в шесть раз чаще

У трансгендеров в шесть раз выше шанс получить диагноз аутизм, чем у людей, гендер которых соответствует их полу при рождении, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Исследователи проанализировали информацию о 600 тыс. взрослых, взятую из 5 различных массивов данных. В их числе и 500 тыс. человек, опрошенных в рамках документального фильма канала Channel 4 «У вас аутизм?», который вышел в эфир в 2018 году.

Как выяснилось, уровень аутизма среди взрослых трансгендеров значительно выше этого же показателя среди британского населения в целом.

В то время как, по оценкам, лишь 1% населения Великобритании находится в аутистическом спектре, среди «гендерно разнообразных взрослых» этот показатель доходит до 6,5%.

Кроме того, среди трансгендеров также чаще диагностируются психические расстройства, особенно депрессии.

По мнению экспертов, лучшее понимание гендерного разнообразия среди аутичных людей поможет предоставлять им более качественное медицинское обслуживание и постдиагностическую поддержку, пишет Daily Mail.