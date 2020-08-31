Daily Mail: Брюссель игнорирует борьбу польских городов с «радужной чумой»

В Польше появились города, которые объявили себя «территорией, свободной от ЛГБТ». Происходящее вызывает тревогу в Евросоюзе, но пока организация в целом не обращает внимания на ситуацию, а её попытки надавить на Варшаву не только не приносят результатов, но и дают обратный эффект, пишет Daily Mail.

Тухов — небольшой городок на юге Польши с населением 6,5 тыс. человек. Он стал одним из многих местных сообществ, которые объявили себя «зоной, свободной от ЛГБТ», чем вызвали «фурор и шок» по всей Европе, пишет Daily Mail.

По словам издания, причиной тому риторика польских политиков, священнослужителей и популярных газет, которые призывают людей твёрдо противостоять «радужной чуме», вторгающейся из-за границы. Они даже сравнивают её с коммунистическими и нацистскими угрозами, «которые опустошили их страну в прошлом веке».

Между тем решение о создании зоны, свободной от ЛГБТ, противоречит принципам ЕС, членом которого Польша является с 2004 года. В основе организации лежит уважение общих ценностей демократии, свободы и терпимость, напоминает Daily Mail.

Складывающаяся ситуация в городе, расположенном всего в 100 милях от Освенцима, пугает одного из видных политиков страны. «Я узнал из учебников истории о школах и магазинах, свободных от евреев, а теперь они говорят о городах, свободных от ЛГБТ, — сказал в интервью изданию Роберт Бедронь, депутат Европарламента от левых либералов и открытый гей. — Это напоминает нам об ужасных временах прошлого».

Весьма символично, что в прошлом месяце Тухов и пять других населённых пунктов, выступивших с аналогичными антигейскими заявлениями, не получили от Брюсселя запрашиваемой финансовой поддержки. А одна перепуганная французская коммуна даже прервала 25-летние связи с этим польским городком, обращает внимание Daily Mail.

При этом остаются опасения, что Брюссель избегает более жёстких действий против Польши и Венгрии. Даже несмотря на то, что «неуступчивые популистские» лидеры двух стран подрывают некоторые ключевые ценности демократии, включая свободу прессы, права человека и независимость судебной системы, отмечается в статье.

«Европа должна отстаивать свои ценности, — заявил Бедронь. — Но проблема в том, что в нашем правительстве сидят евроскептики. Поэтому они скажут, что ужасный Запад не защитит наших детей в Польше».

Эта проблема возникла в прошлом году после того, как Рафаль Трзасковский, придерживающийся центристских взглядов мэр Варшавы, подписал знаковое обязательство о поддержке ЛГБТ-граждан. Среди прочего документ включал проведение уроков по борьбе с дискриминацией в школах.

На фоне приближающихся выборов эта инициатива стала удобной мишенью для правящей крайне правой партии «Право и справедливость» (PiS) и католической церкви. Они утверждали, что принятие документа угрожает семейным ценностям, приведёт к сексуализации детей и «пропаганде педофилии».

По мере того как этот вопрос находил поддержку у консервативных избирателей, риторика становилась более жёсткой. Представители PiS и священники стали сравнивать «импортированную идеологию ЛГБТ», которую они также называли культом, с «социальной инженерией нацистов и коммунистов».

Архиепископ Кракова Марек Едрашевский даже воспользовался прошлогодним юбилеем Варшавского восстания, чтобы осудить «радужную чуму». По его словам, она была «рождена тем же неомарксистским духом, что и большевизм», и «хочет контролировать страну, души, сердца и умы» поляков.

Затем PiS сделала эту тему центральной на недавних президентских выборах. Кандидат партии Анджей Дуда даже утверждал, что гейская «идеология» является «более разрушительной, чем коммунизм», и что её «тайком проносят» в школы. В результате он обошёл Трзасковского с небольшим отрывом.

Тем временем лидер PiS Ярослав Качиньский, который фактически управляет страной, называет гомосексуализм «угрозой польской идентичности, нации, её существованию и, следовательно, самому государству». Другие утверждают, что Варшава, которая декриминализовала гомосексуализм почти столетие назад, раньше своих европейских соседей, пытается защитить семейные ценности от таких «чужеродных» концепций, как однополые браки и гендерная изменчивость.

«Сегодня не модно говорить о христианских и традиционных ценностях, но люди видят, как они разрушаются чем-то столь же чуждым их стране, как коммунизм, — сказал один аналитик, разделяющий идеи правящей партии. — Это не означает, что мы против гомосексуалистов».

В том же духе рассуждают и представители PiS в Тухове. «Я не думаю, что гомосексуалисты хуже других людей, — сказал изданию 32-летний член городского совета Гжегож Немец. — Но польская модель семьи, которая подразумевает союз мужчины и женщины, является традиционной, и мы должны её оберегать».

По его словам, «зоны, свободные от ЛГБТ», были созданы для защиты детей. Он уверен, что существует международное лобби, которое навязывает половое воспитание и выбор пола ученикам не старше четырёх лет.

Один из преданных сторонников этой политики в Тухове — 75-летний бывший фабричный рабочий Генрик Требачкевич. «Коммунизм был чумой, и теперь у нас есть ЛГБТ-чума. Эта идеология представляет опасность не только для Польши, но и для всего мира», — сказал он корреспонденту издания.

Требачкевич считает, что Брюссель совершил ошибку, сократив часть финансирования города. Какое решение он предлагает? «Мы должны лечить этих людей, чтобы помочь им стать гетеросексуалами», — заявил он.

По признанию британского журналиста, его сильно расстроили разговоры о гомосексуализме, как о болезни. Особенно в государстве, где две трети представителей ЛГБТ, как они утверждают, подвергаются притеснениям.

Ранее в этом году брюссельская правозащитная группа назвала Польшу худшей страной в ЕС для представителей сексуальных меньшинств. Гей-парад в городе Белосток прошлым летом закончился ожесточёнными столкновениями после того, как противники напали на демонстрантов и забросали их камнями.

Одна учительница-лесбиянка из Кракова призналась корреспонденту издания, что не может раскрыть коллегам свою ориентацию из-за «боязни увольнения». Но по иронии судьбы, поскольку её партнёр стала трансгендером, она может начать говорить, что у неё есть парень.

По словам автора статьи, большинство людей, с которыми он разговаривал в Тухове, выступали против антигейской позиции города. «Мне стыдно, — сказала Магдалена Павляк, школьная учительница, сидящая возле ратуши со своей девятилетней дочерью Амелией. — Я не знаю, почему эта ненависть распространяется так широко».

Водитель такси Петр Войтановский заявил корреспонденту Daily Mail, что почти все его друзья и знакомые не поддерживают политику властей. Он перестал ходить в церковь из-за звучавшей там «пропаганды против геев».

Сторонники равноправия утверждают, что решительность католической церкви в этом вопросе является циничной попыткой скрыть собственную вину. Незадолго до её антигейской кампании в Польше вышел вызвавший бурю негодования документальный фильм о педофилии среди священнослужителей и попытках их руководства скрыть эти вопиющие факты.

По мнению Трзасковского, правительство Польши тоже ведёт себя цинично. «Они считали, что смогут возмутить избирателей вопросами ЛГБТ, изобразив его в качестве зарубежной идеологии, угрожающей польским семьям», — заявил мэр Варшавы в интервью Daily Mail.

Он также предположил, что было ошибкой говорить о ЛГБТ, незнакомом в Польше термине, а не о равенстве прав геев и трансгендеров. «Это новые проблемы, поэтому их сложно обсуждать, как что-то уже известное», — пояснил политик.

Вместе с тем Трзасковский отметил, что популизм растёт во многих странах. Социальное разделение, которое грубо эксплуатирует PiS, наблюдается и в некоторых других демократических государствах, включая Великобританию и Соединённые Штаты.

Польша добилась «невероятных экономических успехов» с момента падения коммунизма в 1989 году. Этот рост продолжался 28 лет, чему способствовали огромные пожертвования Брюсселя. Но параллельно в обществе продолжало крепнуть недовольство.

По признанию Трзасковского, его центристская партия, которая правила страной с 2007-го по 2015 год, несёт определённую ответственность за царящее в Польше разочарование. «Мы так быстро меняли страну, — сказал он. — Но некоторые люди сказали, что с них хватит патерналистской элиты, говорящей им, что они счастливы, в то время как пропасть (между властью и народом. — ИноТВ) увеличивалась».

Или как выразилась Нина Габрис, возглавляющая комитет по вопросам равноправия в городском совете Кракова: «Мы строили мосты, но оставили позади людей, которые хотели вернуть себе страну. Теперь это делается самым чудовищным образом».

«Право и справедливость» умело использовала эти настроения при своём «хитром лидере» Качиньском, который начинал свою политическую карьеру как антисоветский активист. У этого убеждённого холостяка и националиста никогда не было компьютера, он открыл свой первый банковский счёт в 2009 году и только один раз проводил свой отпуск за пределами Польши, чтобы навестить родственников на Украине.

Позиция PiS по ряду других вопросов вызвала тревогу по всей Европе, особенно её стремление контролировать судебную систему. «Мы по-прежнему остаёмся демократией, но она находится под угрозой», — сказал изданию Трзасковский.

Кроме того, высказывались опасения относительно политизации спецслужб, превращения государственных СМИ в пропагандистские органы, давления на благотворительные организации с зарубежными связями и антигерманской риторики, в том числе требования выплаты огромных военных репараций. «Я помню коммунистические времена, и пропаганда тогда была гораздо более изощрённой, чем сейчас», — признался Daily Mail один из ведущих политических деятелей.

Однако, по мнению Daily Mail, ситуация здесь ещё не так плоха, как в Венгрии, где «премьер-автократ» Виктор Орбан выставляет себя защитником традиционных христианских ценностей. Он гордится созданием «нелиберального государства» и презирает руководство ЕС, в то время как его «богатые дружки наживаются на системе».

Венгрия, а теперь и Польша, продемонстрировали слабость Брюсселя перед лицом «агрессивных угроз» ключевым европейским ценностям. В прошлом месяце обе страны отбили попытки увязать расходы ЕС с соблюдением верховенства права.

Ещё несколько месяцев назад Европейский парламент осудил «нетерпимость» к представителям ЛГБТ и приказал правительству Польши отозвать враждебные заявления, сделанные такими городами, как Тухов. Но его требование было проигнорировано, подчёркивает Daily Mail.

Затем польские власти с радостью компенсировали городу потерю доходов после того, как Брюссель отклонил его заявку на грант в рамках программы побратимства. Более того, Тухов получил от Варшавы в два раза большую сумму.

«Мы поддерживаем муниципалитет, который продвигает поддержку хорошо функционирующих семей и борется с навязанной идеологией ЛГБТ и гендера, которую продвигает Европейская комиссия», — пояснил министр юстиции Збигнев Зебро.

Неудачные попытки судов противостоять радикальной программе польского правительства тревожат активистов. В том числе врача-трансгендера и соучредителя христианской группы под названием Фонд веры и радуги Артура Барбару Каптуркевич.

«Эти люди думают, что Польша — единственная моральная страна, которая пробудит Запад и обновит христианские ценности, — говорит он. — Но речь идёт о политике дискриминации и дегуманизации. И она позорит нашу нацию».