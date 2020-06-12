Independent: «гомоимперия с ЛГБТ-повесткой» — новой протеже Трампа припомнили её старые твиты

После назначения Дональдом Трампом на новую должность в Белый дом журналисты припомнили Мерритт Корриган её давние посты об американской «гомоимперии» и либеральной демократии как прикрытии для уничтожения американского общества, рассказывает The Independent. В прошлом году Корриган также написала авторскою колонку с осуждением идей феминизма: по её словам, они сделали из женщины жалкую копию мужчины и отдалили от дома и семьи, где лежит её призвание.

Новая сотрудница Белого дома Мерритт Корриган, назначенная президентом Трампом, ранее назвала Америку «гомоимперией», которой правит «деспотичная ЛГБТ-повестка», пишет The Independent.

По информации издания, сейчас Корриган получила должность заместителя официального представителя Белого дома в Агентстве США по международному развитию (USAID). Газета Politico сообщает, что в своём личном аккаунте в Twitter она писала, что Соединённые Штаты — это «гомоимперия, которая не допускает ни одного коммерческого предприятия, которое бы не было полностью подчинено её деспотичной ЛГБТ-повестке».

В другом посте Мерритт Корриган, которая до этого работала в посольстве Венгрии в Вашингтоне, утверждала, что президент страны Виктор Орбан является «выдающимся защитником западной цивилизации». По её словам, «либеральная демократия — не более чем прикрытие для того, чтобы против нас развернули войну те, кто глубоко презирают не только наш стиль жизни, но и саму жизнь».

Как рассказывает британская газета, впервые эти высказывания появились в прессе в прошлом году. Тогда Корриган, которая раньше работала в Национальном комитете Республиканской партии, была назначена на должность координатора по политическим связям в посольстве Венгрии. Сейчас СМИ вспомнили о её словах в связи с новым назначением.

Издание также отмечает, что в прошлом году в авторской колонке для The Conservative Woman Мерритт Корриган высказалась за то, чтобы женщины не работали и вернулись к более традиционной роли. По её мнению, сейчас женщины вынуждены вступать в брак и становиться матерями в состоянии физического и эмоционального упадка, им предлагают «тянуть лямку» в качестве отдельных экономических агентов безликих корпораций. Это отдаляет прекрасный пол от «естественных радостей домашнего быта, опеки любящего мужа и <…> опыта материнства».

Далее в статье утверждается, что феминизм низвёл роль женщин к «дешёвой имитации» жизни мужчин, а также «превратил в насмешку настоящую женственность и опорочил тела, когда-то являвшиеся священным имуществом мужей, которые могли их защищать и им служить». По мнению Корриган, «для женщин настало время вернуться в дом, которому мы по праву принадлежим и где нас ожидает настоящая радость и самореализация».

После новости о новом назначении Мерритт Корриган официальный представитель USAID заявила в интервью The Rolling Stone, что агентство проводит «политику нулевой терпимости по отношению к любой форме дискриминации или харассмента по половому, расовому, сексуальному, религиозному или любому другому <…> признаку». Также она подчеркнула, что «все сотрудники придерживаются самых высоких стандартов» и обязаны «относиться друг к другу с достоинством и уважением» — вне зависимости от их служебного положения и того, кто их назначил на должность, пишет The Independent.