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Independent: «гомоимперия с ЛГБТ-повесткой» — новой протеже Трампа припомнили её старые твиты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После назначения Дональдом Трампом на новую должность в Белый дом журналисты припомнили Мерритт Корриган её давние посты об американской «гомоимперии» и либеральной демократии как прикрытии для уничтожения американского общества, рассказывает The Independent. В прошлом году Корриган также написала авторскою колонку с осуждением идей феминизма: по её словам, они сделали из женщины жалкую копию мужчины и отдалили от дома и семьи, где лежит её призвание.
Independent: «гомоимперия с ЛГБТ-повесткой» — новой протеже Трампа припомнили её старые твиты
Reuters

Новая сотрудница Белого дома Мерритт Корриган, назначенная президентом Трампом, ранее назвала Америку «гомоимперией», которой правит «деспотичная ЛГБТ-повестка», пишет The Independent.

По информации издания, сейчас Корриган получила должность заместителя официального представителя Белого дома в Агентстве США по международному развитию (USAID). Газета Politico сообщает, что в своём личном аккаунте в Twitter она писала, что Соединённые Штаты — это «гомоимперия, которая не допускает ни одного коммерческого предприятия, которое бы не было полностью подчинено её деспотичной ЛГБТ-повестке».
 
В другом посте Мерритт Корриган, которая до этого работала в посольстве Венгрии в Вашингтоне, утверждала, что президент страны Виктор Орбан является «выдающимся защитником западной цивилизации». По её словам, «либеральная демократия не более чем прикрытие для того, чтобы против нас развернули войну те, кто глубоко презирают не только наш стиль жизни, но и саму жизнь».
 
Как рассказывает британская газета, впервые эти высказывания появились в прессе в прошлом году. Тогда Корриган, которая раньше работала в Национальном комитете Республиканской партии, была назначена на должность координатора по политическим связям в посольстве Венгрии. Сейчас СМИ вспомнили о её словах в связи с новым назначением.
 
Издание также отмечает, что в прошлом году в авторской колонке для The Conservative Woman Мерритт Корриган высказалась за то, чтобы женщины не работали и вернулись к более традиционной роли. По её мнению, сейчас женщины вынуждены вступать в брак и становиться матерями в состоянии физического и эмоционального упадка, им предлагают «тянуть лямку» в качестве отдельных экономических агентов безликих корпораций. Это отдаляет прекрасный пол от «естественных радостей домашнего быта, опеки любящего мужа и <…> опыта материнства».
 
Далее в статье утверждается, что феминизм низвёл роль женщин к «дешёвой имитации» жизни мужчин, а также «превратил в насмешку настоящую женственность и опорочил тела, когда-то являвшиеся священным имуществом мужей, которые могли их защищать и им служить». По мнению Корриган, «для женщин настало время вернуться в дом, которому мы по праву принадлежим и где нас ожидает настоящая радость и самореализация».
 
После новости о новом назначении Мерритт Корриган официальный представитель USAID заявила в интервью The Rolling Stone, что агентство проводит «политику нулевой терпимости по отношению к любой форме дискриминации или харассмента по половому, расовому, сексуальному, религиозному или любому другому <…> признаку». Также она подчеркнула, что «все сотрудники придерживаются самых высоких стандартов» и обязаны «относиться друг к другу с достоинством и уважением» — вне зависимости от их служебного положения и того, кто их назначил на должность, пишет The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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