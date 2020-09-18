Le Figaro: суд отказал трансгендерной француженке в статусе «матери» в свидетельстве о рождении ребёнка

Кассационный суд не удовлетворил прошение трансгендерной француженки изменить её статус с «отца» на «мать» в свидетельстве о рождении ребёнка, зачатого и появившегося на свет после официального признания истца женщиной. Как отмечает Le Figaro, чтобы получить право называться «матерью», француженка должна будет усыновить собственного ребёнка, но этот вариант её не устраивает и она планирует продолжать борьбу.

Трансгендерная француженка хотела изменить свой статус в свидетельстве о рождении дочери — с «отца» на «мать», однако кассационный суд удовлетворить прошение отказался, сообщает Le Figaro. По мнению издания, дело затрагивает деликатные вопросы пола и гендера, а также проблему представления о биологическом родительстве и родственных связях с ребёнком.

В 2011 года Клэр (имя, по словам издания, изменено. — ИноТВ) была официально признана женщиной. До операции по смене пола, пока у трансгендерной француженки ещё действовала мужская репродуктивная система, они вместе с супругой успели зачать ребёнка. И теперь Клэр хочет, чтобы власти записали её в документах как «невынашившая мать».

Как объявил кассационный суд, ставший женщиной мужчина, который зачал плод «после официального изменения своего пола в актах гражданского состояния», но «с помощью своих мужских гамет», не лишён права «признания своей биологической связи с ребёнком». Однако сделать это можно только в уже установленном порядке, а значит, быть указанным исключительно как «отец». При этом кассационный суд отменил постановление апелляционного суда Монпелье, который предоставил Клэр статус «биологического родителя», официально не существующий во французской правовой системе.

Таким образом, трансгендерная француженка может значиться в документах только как «отец» или же приобрести статус «матери» через процесс усыновления. Но ни тот, ни другой вариант ей не нравится. Дело было направлено в апелляционный суд Тулузы.

Клэр раскритиковала «закостенелую» систему правосудия. Адвокат француженки Клелия Ришар заявила: «Это упущенная возможность для французского правосудия. Скандал. Законы Республики позволяют ему стать женщиной, но отказывают в том, чтобы он именовался матерью». А юрист двух организаций, занимающихся защитой прав трансгендеров и гомосексуальных родителей, Бертран Перье добавил: «После того как человека признали женщиной, становясь родителем, она получает один-единственный статус — матери. Это форменное безобразие — заставлять человека усыновлять собственного ребёнка. Мы отказываемся вестись на такой шантаж. Это нарушение самых важных прав и свобод».

Суд же считает, что, прежде всего, действует в интересах ребёнка, поскольку установленный статус Клэр соответствует «реальным условиям зачатия и рождения». Кроме того, поскольку у истца с супругой есть брат и сестра, родившиеся до смены пола Клэр, суд посчитал нужным оставить официальные родственные отношения между всеми детьми и родителями одинаковыми, чтобы младший ребёнок не чувствовал дискриминации в семье.

И пока защитники Клэр обещают довести дело до Европейского суда по правам человека, в обществе идут споры о том, как же следует записывать акты гражданского состояния в схожих ситуациях. Некоторые настаивают, что следует вовсе отказаться от терминов вроде «отца» и «матери», но это, по мнению экспертов, слишком масштабный проект, который потребует пересмотра всего порядка установления родственных отношений в официальных документах.