CNN: ЕС отказывает в деньгах польским городам, где объявили «свободу от ЛГБТ»

Европейские власти отклонили заявки шести польских городов на вступление в Европейскую программу побратимства, сообщает CNN. Вызвано это решение было тем, что в этих городах власти либо провозглашали «зону, свободную от ЛГБТ», или устанавливали особое «семейное право».

Европейский союз отказал в дополнительном финансировании шести польским городам, которые объявили себя «зоной, свободной от ЛГБТ», пишет на своём сайте CNN. Объясняя своё решение, Европейская комиссия отметила, что Евросоюз выступает за равноправие для всех граждан.

«Ценности и фундаментальные права в Евросоюзе должны соблюдаться всеми членами и их государственными властями», — написала представитель Европейской комиссии по вопросам равенства. Поэтому, по её словам, были отклонены заявки на вступление в Европейскую программу побратимства шести польских городов, где власти провозглашали «зону, свободную от ЛГБТ», или устанавливали «семейное право».

Эта программа объединяет разные города в Европе, устанавливая между ними дружественные отношения. При этом в рамках программы выделяется финансирование в размере €25 тыс. Но, по условиям программы, доступ к ней должен быть у всех граждан без какой-либо дискриминации.

О каких именно городах идёт речь, опрошенные чиновники Евросоюза отказались уточнить. Однако, как напоминает автор статьи на сайте CNN, около трети городов в Польше с 2019 года назвали себя «свободными от идеологии ЛГБТ». Сама страна остаётся одной из самых консервативных в Евросоюзе, там запрещены однополые браки, при этом сильна католическая церковь.



А в середине июля город Утрехт в Нидерландах разорвал свои побратимские связи с польским городом Пулавы после того, как там тоже объявили «зону, свободную от ЛГБТ».