CNN: ЕС отказывает в деньгах польским городам, где объявили «свободу от ЛГБТ»
А в середине июля город Утрехт в Нидерландах разорвал свои побратимские связи с польским городом Пулавы после того, как там тоже объявили «зону, свободную от ЛГБТ».
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи.
Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».
В Хабаровске впервые с 11 июля не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного по делу об убийствах предпринимателей экс-губернатора региона Сергея Фургала. Об этом информирует РИА Новости.
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как проходили переговоры с форвардом Александром Кокориным.
Правительство Афганистана заявило об освобождении ещё 317 боевиков радикального движения «Талибан»* из тюрем в провинции Парван.
Новичок «Спартака» Александр Кокорин поделился первыми эмоциями после перехода в московский клуб.
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ряд нормативных актов и отдельных положений по контролю в сфере строительства и ЖКХ перестанут действовать с 1 января 2021 года.
Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин подписал контракт с зарплатой €3 млн в год.
В Краснодарском крае задержали подозреваемого после пожара на заправочной станции, в результате которого пострадали шесть человек.
Московский «Спартак» выложил видео с новичком команды, форвардом Александром Кокориным.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила переход в московский «Спартак» нападающего Александра Кокорина.
Турция и Иран возобновят регулярное авиасообщение 4 августа, информирует ТАСС.
Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о своём решении отказаться от участия в турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.
В Индии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,7 млн. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Фабиан Бустос, агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча, рассказал, что его клиент прилетел в Москву и в ближайшее время должен подписать контракт с ЦСКА.
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года.
Российский форвард Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака».
Россиянин Александр Смоляр выиграл гонку среди автомобилей класса «Формула-3», которая проходила на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
Московский «Спартак» опубликовал видео, анонсирующее подписание нового футболиста.
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра. Об этом информирует ГУ МВД по городу.
Жителя Омска, который подозревается в убийстве женщины и покушении на ещё одно убийство, заключили под стражу.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что его не интересует тема возможного поединка экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора с легендой бокса Мэнни Пакьяо.
По данным исследования аналитического подразделения «ЧекСкан Research», самыми популярными товарами в российских магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» за семь месяцев 2020 года были бананы, картофель и сахар. Об этом пишет РБК.
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Известный в недавнем прошлом российский хоккеист Виталий Ячменёв назвал «Вашингтон Кэпиталз» одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.
В России за сутки зафиксировано 70 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 14 128.
В России за сутки вылечились от коронавируса 3649 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 650 173. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки зарегистрировали 5427 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 850 870 случаев заболевания коронавирусом.
Перспективный футболист ЦСКА Константин Марадишвили сменил игровой номер.
Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о последних выступлениях Александра Емельяненко, который 24 июля на турнире в Сочи досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.
Директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где ранее были найдены тела четырёх человек, задержан.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранён от своей должности, несмотря на проводимое в отношении него разбирательство.
Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России с 90-летим создания ВДВ.
Следственный комитет возбудил ещё одно дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обнаружения тел четырёх человек на турбазе в Алтайском крае.
Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2019/20 по версии фанатского объединения «Фратрия».
Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1112, составив 72 168.
Директор клуба «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал игру 15-летнего дебютанта Сергея Пиняева.
Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 181тыс.
В матче Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» впервые с 1923 года было назначено два буллита.
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы.
Самолёт авиакомпании Japan Airlines, на борту которого находятся 68 российских граждан, вылетел из Токио во Владивосток.
Португалец Криштиану Роналду подвёл итоги чемпионата Италии.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил телеканалу «Россия 1», что второй волны коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заболевших сократилось в десять раз — с 6,5 тыс. до 650.
«Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии (2:1).