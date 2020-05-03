Times: католическая церковь Германии признала своё пособничество нацистам в годы Второй мировой

Германская часть католической церкви признала своё «пособничество» нацистам в годы Второй мировой войны, пишет The Times. Произошло это за несколько дней до 75-й годовщины капитуляции Третьего рейха.

Местное духовенство в течение десятилетий боролось с двойственной позицией церкви относительно периода нацистского правления, при этом оно не выражало чёткую позицию по поводу роли церкви в этом вопросе. Однако в новом докладе конференции католических епископов звучит, как выразился один их прелатов, «исповедь вины».

В документе говорится следующее: «Так как епископы не выступали с чётким «нет» против войны, и большинство из них укрепляли эту волю немецкой нации, то они принимали участие в войне. Возможно, епископы не разделяли использовавшееся нацистами оправдание войны на основе расовой идеологии, но их слова и образы помогали солдатам и режиму продолжать войну, поскольку придавали ей дополнительную осмысленность».

В 23-страничном документе описывается только поведение епископов с 1939 по 1945 год. В нем также отмечается, что сотни священников были направлены для сопровождения вермахта на линии фронта, тысячи церковных и монастырских владений были превращены в военные больницы, а десятки тысяч монахинь выполняли свой «долг перед Отечеством», действуя как медсестры.

Как напоминает издание, отношения церкви с Гитлером были непростыми. Через несколько недель после того, как в 1933 году нацисты захватили власть в свои руки, они подписала с епископами конкордат, в котором были изложены условия непростого мира. В течение следующего десятилетия обе стороны «танцевали неуклюжее танго», балансируя между враждебностью и сотрудничеством.

Ватикан осудил расовые законы Гитлера в известной энциклике 1937 года «С огромной обеспокоенностью», но по большей части его епископы с энтузиазмом поддерживали внешнюю политику диктатора и стремительное движение к войне.

В Ватикане давно утверждают, что во времена Второй мировой войны папа Пий XII открыто не выступал с критикой Адольфа Гитлера, опасаясь, что нацисты в отместку накажут немецких католиков

В 2009 году Бенедикт XVI, служивший в юности в Гитлерюгенде, признал «героические добродетели» Пия XII. Этот шаг стал, по сути, ответом на звучавшие в адрес Католической церкви обвинения в том, что та молча согласилась с преступлениями нацистов.

Теперь позиция Ватикана подорвана католическими епископами Германии, которые раскритиковали своих предшественников военного времени за то, что те не выступали публично против Гитлера и против проводившегося им истребления шести миллионов евреев.