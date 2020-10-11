Milenio: президент Мексики призвал Папу Римского извиниться перед коренными народами Америки за злодеяния конкистадоров

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в письме, адресованном Папе Римскому, написал, что католическая церковь, испанская монархия и мексиканское государство должны принести публичные извинения перед коренными народами Америки за «позорнейшие злодеяния» конкистадоров, сообщает Milenio. Он также отметил, что подобный шаг со стороны церкви стал бы «актом смирения и одновременно величия».
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил Папе Римскому письмо, в котором заявил, что католическая церковь, испанская монархия и мексиканское государство должны принести публичные извинения перед коренными народами Америки за «позорнейшие злодеяния», совершённые во время испанской колонизации — конкисты, сообщает Milenio.
«Мы должны принести публичные извинения коренным народам, которые со времён конкисты до недавнего прошлого пережили позорнейшие злодеяния, устроенные для того, чтобы лишить их собственности и земли, а также покорить их», — написал мексиканский лидер.
Он также подчеркнул, что подобный жест со стороны церкви стал бы «актом смирения и одновременно величия».
При этом Обрадор привёл в пример таких важных для истории Мексики католических священников, как Мигель Идальго и Хосе Мария Морелос, которые участвовали в движениях за независимость и за отмену рабства.
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В частности, она встретилась в Ватикане с Папой Римским и попросила его предоставить Мексике на время три старинных манускрипта, относящихся к мезоамериканской культуре, а также карты Теночтитлана.
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