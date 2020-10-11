Milenio: президент Мексики призвал Папу Римского извиниться перед коренными народами Америки за злодеяния конкистадоров

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17:53 СМИ: Футболист «Локомотива» Камано заболел коронавирусом Гвинейский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано сдал тест на коронавирусную инфекцию в расположении национальной команды, который дал положительный результат.

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